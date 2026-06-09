AirPods får endelig tilpassbar EQ i iOS 27

AirPods får endelig universell, tilpassbar EQ

Du vil kunne se resultatene i sanntid mens musikken din spilles

Funksjonen rulles ut i iOS 27 som en del av AirPods-innstillingene

Apple har nettopp avduket en av de mest etterspurte funksjonene blant AirPods-brukere. Som en del av iOS 27 får AirPods endelig støtte for en tilpassbar EQ. Funksjonen ble annonsert under WWDC 2026-hovedinnlegget, men Apple har ennå ikke avslørt alle detaljene. Vi fikk imidlertid et første glimt av hvordan den vil fungere.

Det vil være en innstillingsside som ligner på bildet øverst på siden. Hvis du trykker på alternativet «Custom», vil en blå linje vises øverst på frekvensgrafen. Det ser ut som du kan flytte linjen for å heve eller senke forskjellige frekvensområder.

En lydbølge vil også vises i sanntid mens musikk spilles, noe som betyr at du både kan høre og se hvordan endringene påvirker lydprofilen med en gang.

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Skulle du ønske du kunne gi AirPods Max litt mer kraft? Nå kan du det. (Image credit: Future)

Tidligere har det vært mulig å gjøre noen lydjusteringer for AirPods via tilgjengelighetsfunksjonene i iOS, men disse er ikke designet for finjustering av musikklytting. I stedet er de designet for personer med hørselshemminger som trenger å forsterke bestemte frekvenser.

Det har også kommet en EQ i Apple Music, men den hjelper ikke brukere som lytter via andre apper, og EQ-innstillingene følger ikke mellom forskjellige apper eller enheter.

Det er også tydelige forskjeller i lydprofilen mellom forskjellige AirPods-modeller. De originale AirPods Max har for eksempel en mer nøytral lyd enn AirPods Pro 3. Vi kan derfor tenke oss at noen brukere gjerne vil gi over-ear-modellen litt ekstra energi i bassen noen ganger, eller tone ned visse frekvenser i øreproppene.

Det mangler imidlertid én ting på bildene vi har sett så langt: muligheten til å lagre egne forhåndsinnstillinger. Dette kan bety at scenarioer som det ovenfor ikke vil være så smidige som vi håpet. Funksjonen kan selvsagt dukke opp i den endelige versjonen, eller kanskje løses via Apples snarveier-app.

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Samtidig ville vi ikke bli overrasket om Apple velger å holde EQ-funksjonen relativt enkel. Selve grensesnittet oppfordrer ikke akkurat til omfattende justeringer. Beskrivelsen av innstillingen lyder:

«AirPods er designet og utviklet av Apple for å gjengi musikk, TV-serier, filmer og samtaler så trofast som mulig. Hvis du foretrekker en annen lydprofil, kan du tilpasse hvordan AirPods gjengir all lyd som spilles.»

Uansett er vi bare glade for at funksjonen endelig er på vei. Tross alt ble de originale AirPods lansert i desember 2016, så det er nesten utrolig at det har tatt så lang tid å få en virkelig tilpassbar EQ.