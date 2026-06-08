AirPods får äntligen en anpassningsbar EQ i iOS 27

AirPods får äntligen en universell anpassningsbar EQ

Du kommer att kunna se resultaten i realtid medan musiken spelas

Funktionen lanseras i iOS 27 som en del av AirPods-inställningarna

Apple har precis presenterat en av de mest efterfrågade funktionerna bland AirPods-användare. Som en del av iOS 27 får AirPods äntligen stöd för en anpassningsbar EQ. Funktionen presenterades under WWDC 2026-keynoten, men Apple har ännu inte avslöjat alla detaljer. Däremot fick vi en första glimt av hur den kommer att fungera.

Det kommer att finnas en inställningssida som liknar bilden högst upp på sidan. Om du trycker på alternativet "Custom" visas en blå linje ovanpå frekvensgrafen. Det verkar som att du kan flytta linjen för att höja eller sänka olika frekvensområden.

En ljudvåg visas dessutom i realtid medan musik spelas, vilket innebär att du både kan höra och se hur förändringarna påverkar ljudprofilen direkt.

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Önskar du att du kunde ge dina AirPod Max lite mer kraft? Nu kan du det. (Image credit: Future)

Tidigare har det gått att göra vissa ljudjusteringar för AirPods via hjälpmedelsfunktionerna i iOS, men dessa är inte utformade för finjustering av musiklyssning. Istället är de framtagna för personer med hörselnedsättningar som behöver förstärka specifika frekvenser.

Det har även funnits en EQ i Apple Music, men den hjälper inte användare som lyssnar via andra appar och EQ-inställningarna följer inte heller med mellan olika appar eller enheter.

Det finns dessutom tydliga skillnader i ljudprofil mellan olika AirPods-modeller. De ursprungliga AirPods Max har exempelvis ett mer neutralt ljud än AirPods Pro 3. Vi kan därför tänka oss att vissa användare skulle vilja ge over-ear-modellen lite extra energi i basen ibland, eller tona ned vissa frekvenser i earbudsen.

Det finns dock en sak som saknas i de bilder vi hittills har fått se: möjligheten att spara egna förinställningar. Det kan innebära att scenarier som det ovan inte blir lika smidiga som man hade hoppats på. Funktionen kan förstås dyka upp i den slutliga versionen, eller kanske lösas via Apples Genvägar-app.

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Samtidigt skulle det inte förvåna oss om Apple väljer att hålla EQ-funktionen relativt enkel. Själva gränssnittet uppmuntrar inte direkt till omfattande justeringar. Beskrivningen för inställningen lyder:

"AirPods är designade och utvecklade av Apple för att återge musik, TV-serier, filmer och samtal så troget som möjligt. Om du föredrar en annan ljudprofil kan du anpassa hur AirPods återger allt ljud som spelas upp."

Oavsett så är vi bara glada att funktionen äntligen är på väg. Originalmodellen av AirPods lanserades trots allt redan i december 2016, så det känns nästan otroligt att det har tagit så här lång tid att få en riktig anpassningsbar EQ.