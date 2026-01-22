Samsung gjenoppliver sin Bixby-assistent med en ny AI-hjerne fra Perplexity

Samsung fornyer Bixby med mer naturlig språk og AI-basert kontekstforståelse

Oppdatert Bixby integrerer Perplexity for nettsøk i sanntid direkte i assistenten

Starter med One UI 8.5, starter med Galaxy S26 og deretter bredere tilgjengelighet

Samsungs Bixby er tilbake. Eller i det minste en kraftig fornyet og oppgradert versjon av AI-assistenten. Bixby gjør comeback med et mer konversasjonspreget uttrykk, en Perplexity-drevet «hjernebytte» og en plass i Samsungs One UI 8.5 – som nå har begynt å rulles ut i beta til Galaxy S25-testere. Bixby skal høres mer naturlig ut, forstå kontekst i samtaler og faktisk gjøre det vi ber om.

Samsung bekreftet i et blogginnlegg – som mystisk ble slettet kort tid etter publiseringen – at den nye versjonen av Bixby vil lanseres med den første stabile versjonen av One UI 8.5. I følge innlegget vil Bixby komme sammen med Galaxy S26-serien i løpet av de kommende ukene. For øyeblikket er det begrenset til en beta i utvalgte markeder, men ambisjonene er globale.

Den kanskje største endringen er at Bixby endelig forstår hva vi mener og kan ta hensyn til kontekst på en måte den tidligere ikke kunne. Hvis vi for eksempel ber den om å holde skjermen på mens vi bruker telefonen, endrer den innstillingen umiddelbart i stedet for å vandre av gårde på nettet. Den nye Bixby skal visstnok fikse feilene som mange brukere har klaget over tidligere.

Bixby er heller ikke lenger alene om telefonen. Samsung har integrert Perplexity, en AI-søkemotor med sanntidsdata. Dette betyr at Bixby fungerer som en portal til Perplexitys kunnskap og kan gi oppdaterte svar uten at vi trenger å åpne nettleseren eller hoppe mellom apper.

For Samsung er skiftet like strategisk som det er teknisk. Selskapet har promotert Google Gemini kraftig på Galaxy-enheter. Men Bixby er Samsungs egen kreasjon – et svar på Siri, Alexa og Google Assistant. Ved å kombinere Bixbys enhetskunnskap med Perplexitys bredere søkemuligheter, kan Samsung tilby en opplevelse som er annerledes enn moderne alternativer som ChatGPT og Gemini.

Nye Bixby har som mål å være den første stemmeassistenten som faktisk er god på både AI-drevne svar og å fungere som en personlig assistent for telefonen din. Tenk deg å si: «Ikke slå av skjermen mens jeg lager mat», og den forblir bare på. Eller spørre: «Hvorfor tømmes batteriet mitt over natten?» og få et svar basert på både innstillingene dine og søkedataene dine. Det er den typen hjelp Samsung ønsker at Bixby skal levere.

En ny sjanse for Bixby

Samtidig har Samsung et rykte å overvinne. Gjennom mesteparten av sin eksistens har Bixby vært den første funksjonen mange Galaxy-eiere har slått av. Den prøvde å differensiere seg med Samsung-eksklusive funksjoner, men selv i Samsungs eget grensesnitt har den blitt overskygget av Googles tjenester.

Å lansere den nye Bixby som en del av en betaversjon kan hjelpe Samsung med å finpusse assistenten slik at historien ikke gjentar seg. Som en nylansering er det også verdt å merke seg at den ikke blir omdøpt til Bixby 2.0 eller Bixby+. Samsungs antagelse ser ut til å være at hvis verktøyet er nyttig, vil folk komme tilbake.

Hvis Bixby kan forstå hverdagsspråk og kontekst godt nok til å administrere telefonens innstillinger og slå opp informasjon uten at vi må sjonglere apper og faner, kan Samsung faktisk lykkes med gjenopplivingen. Moderne telefoner er komplekse. Hvis Bixby kan redusere friksjonen, er det stor sjanse for at vi faktisk begynner å snakke med den – og det er alt de fleste av oss ønsket fra taleassistenter i utgangspunktet.