Samsung återupplivar sin Bixby-assistent med en ny AI-hjärna från Perplexity

Samsung gör om Bixby med naturligare språk och AI-baserad kontextförståelse

Den uppdaterade Bixby integrerar Perplexity för webbsök i realtid direkt i assistenten

Utrullningen sker med One UI 8.5, med start på Galaxy S26 och därefter bredare tillgänglighet

Samsungs Bixby är tillbaka. Eller åtminstone en rejält omarbetad och uppgraderad version av AI-assistenten. Bixby gör comeback med ett mer samtalslikt uttryck, ett Perplexity-drivet “hjärnbyte” och en plats i Samsungs One UI 8.5 – som nu har börjat rullas ut i beta till Galaxy S25-testare. Bixby ska låta mer naturlig, förstå sammanhang i konversationer och faktiskt göra det vi ber om.

Samsung bekräftade i ett blogginlägg – som mystiskt nog togs bort kort efter publicering – att den nya versionen av Bixby lanseras med den första stabila versionen av One UI 8.5. Enligt inlägget kommer Bixby tillsammans med Galaxy S26-serien inom de närmaste veckorna. I nuläget är den begränsad till en beta i utvalda marknader, men ambitionerna är globala.

Den största förändringen är kanske att Bixby äntligen förstår vad vi menar och kan ta hänsyn till kontext på ett sätt den tidigare inte klarade. Ber vi den till exempel att hålla skärmen tänd medan vi använder telefonen, ändrar den inställningen direkt istället för att irra iväg på nätet. Den nya Bixby ska åtgärda de fel som många användare klagat på tidigare.

Bixby står heller inte ensam i telefonen längre. Samsung har integrerat Perplexity, en AI-sökmotor med realtidsdata. Det innebär att Bixby fungerar som en portal till Perplexitys kunskap och kan ge uppdaterade svar utan att vi behöver öppna webbläsaren eller hoppa mellan appar.

(Image credit: Samsung)

För Samsung är skiftet lika strategiskt som tekniskt. Företaget har marknadsfört Google Gemini hårt på Galaxy-enheter. Men Bixby är Samsungs egen skapelse – ett svar på Siri, Alexa och Google Assistant. Genom att kombinera Bixbys kunskap om enheten med Perplexitys bredare sökförmåga kan Samsung erbjuda en upplevelse som skiljer sig från moderna alternativ som ChatGPT och Gemini.

Den nya Bixby siktar på att bli den första röstassistenten som faktiskt är bra på både AI-drivna svar och på att fungera som en personlig hjälpreda för telefonen. Tänk att säga “Låt inte skärmen släckas medan jag lagar mat” och att den bara förblir tänd. Eller att fråga “Varför drar batteriet ur över natten?” och få ett svar som bygger på både inställningar och sökdata. Det är den typen av hjälp Samsung vill att Bixby ska leverera.

En andra chans för Bixby

Samtidigt har Samsung ett rykte att övervinna. Under större delen av sin existens har Bixby varit den första funktionen många Galaxy-ägare stängt av. Den försökte särskilja sig med Samsung-exklusiva funktioner, men har även i Samsungs eget gränssnitt hamnat i skuggan av Googles tjänster.

Att så den nya Bixby som en del av en beta kan hjälpa Samsung att slipa till assistenten så att historien inte upprepar sig. Som nylansering är det också anmärkningsvärt att den inte döps om till Bixby 2.0 eller Bixby+. Samsungs antagande verkar vara att om verktyget är användbart, kommer folk tillbaka.

Om Bixby kan förstå vardagligt språk och sammanhang tillräckligt bra för att hantera telefonens inställningar och slå upp information utan att vi behöver jonglera appar och flikar, kan Samsung faktiskt lyckas med sin återuppståndelse. Moderna telefoner är komplexa. Om Bixby kan minska friktionen är chansen stor att vi faktiskt börjar prata med den – och det var ju allt de flesta av oss ville ha av röstassistenter från början.