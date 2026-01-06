Regler for opphavsrett for kunstig intelligens: Dette må du vite i 2026
Har du noen gang følt at hver uke bringer en ny kjennelse om opphavsrett til AI som «forandrer alt»? Du tar ikke feil. Med rettsavgjørelser, EU-reformer og nye konsultasjoner i Storbritannia kan det føles … umulig å holde oversikt over hva som faktisk gjelder for skapere, merkevarer og AI-team.
Så la oss bryte det ned. Ingen teknisk-juridiske tekstvegger, bare hva som er viktig i dag, hvorfor det er viktig for deg, og hvilken retning reglene vil ta.
AI-systemer trenes på enorme datasett, ofte milliarder av elementer. Og mange av disse elementene er opphavsrettsbeskyttede verk: bilder, sanger, bøker, kode, varemerker, databaser. Det skaper et enkelt, men krevende spørsmål …
