Nano Banana AI — Geminis virale bilderevolusjon

For noen måneder siden hadde ingen hørt om «Nano Banana». Nå er den overalt: den er trendy på Google, oversvømmer sosiale medier og driver over 5 milliarder AI-genererte bilder.

Men hva er det egentlig? En meme? Et hemmelig Google-prosjekt? Eller det neste store spranget innen kreativ AI?

Nano Banana er ikke en spøk eller et sideeksperiment. Det er Googles nyeste AI-bildemodell, offisielt en del av Gemini 2.5 Flash Image.

