Ryktene om GPT-5 blir stadig flere etter hvert som vi nærmer oss lanseringen.

OpenAI ser ut til å teste GPT-5 basert på lekkede filer og interne biosikkerhetsverktøy.

GPT-5 sies å kunne kombinere minne, logisk tenkning, bildeforståelse og oppgaveutførelse i ett system.

Ingen lanseringsdato er bekreftet, men modellen ventes å bli tilgjengelig innen få måneder.

Rykter om at OpenAI allerede tester GPT-5 har sirkulert takket være lekkasjer og ledetråder som har dukket opp på nettet. Et spesielt bemerkelsesverdig eksempel ble delt på X av ingeniør TiborBlaho, som publiserte et delvis sensurert skjermbilde av en konfigurasjonsfil med teksten «GPT-5 Reasoning Alpha», datert 13. juli 2025.

Samme uke fant uavhengige forskere en referanse til GPT-5 i OpenAIs interne BioSec Benchmark-repository, noe som tyder på at modellen allerede testes i sensitive sammenhenger som biosikkerhet.

Som om ikke det var nok, sa OpenAIs Xikun Zhang eksplisitt at GPT-5 er «på vei» under en diskusjon om den nye ChatGPT Agent-funksjonen.

Interessen for lanseringsdatoen for GPT-5 er ikke overraskende – folk har spurt OpenAI om det helt siden GPT-4 ble utgitt i 2023, og nysgjerrigheten bare økte da GPT-4.5 kom i fjor. ChatGPT-agenter har tatt spekulasjonene til et nytt nivå, ettersom disse digitale assistentene kan handle på nett – bestille billetter, organisere kalendere og mer – noe mange hadde håpet at GPT-5 ville komme med.

Fremtiden for GPT-5

Tilbakemeldinger fra ChatGPT Agent-brukere kan faktisk brukes til å fullføre opplæringen av GPT-5. Omfattende opplæring er nødvendig, spesielt hvis den ryktede kontekstgrensen på én million tokens er sann. Det samme gjelder GPT-5s påståtte «enhetlige» natur.

Dette ville bety at GPT-5 ikke bare ville bytte mellom funksjoner som bildeanalyse, kodetolkning og agentlignende evner – den ville fungere som et enkelt, sammenhengende system. Du kan be den om å tolke et bilde, sende en e-post, planlegge et møte og lese opp et sammendrag – alt fra en enkelt ledetekst.

For eksempel kan en forelder koordinere skoleplaner, måltidsplanlegging og logistikk i siste liten for et barneselskap på én gang, eller planlegge en tur, bestille et hotell, legge til alt i kalenderen og sende detaljene til familien på e-post – alt i ett trinn. GPT-5 er angivelig designet for å håndtere feiltolkninger bedre, noe som ville gjøre det mer pålitelig enn GPT-4 eller GPT-4.5.

Minneproblemet er også sentralt. OpenAI har i det stille rullet ut langtidshukommelse i ChatGPT, som betyr at modellen husker ting om deg, men GPT-5 kan ta det et skritt videre.

Selvfølgelig blir det allerede reist sikkerhetsbekymringer. Det faktum at GPT-5 testes i biosikkerhetsmiljøer har skapt bekymring. Hvis modellen for eksempel kan resonnere om biologi godt nok til å hjelpe med kompleks forskning – kan den også generere farlig informasjon når den blir bedt om feil? OpenAI har lovet å bygge inn sikkerhetstiltak, men historien viser at mennesker er flinke til å finne smutthull.

Uansett vil vi snart få vite alt. Basert på tidligere lanseringer er det sannsynlig at GPT-5 først vil bli utgitt til abonnenter på ChatGPTs høyere nivåer. Men vi kan være sikre på at OpenAI ikke vil gi ut GPT-5 før de er helt sikre på at den er oppgaven verdig.