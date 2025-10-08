ChatGPT har fått apper: Nå kan man bestille reiser eller lage Spotify-spillelister uten å forlate chatten

OpenAI har lansert apper i chatten for ChatGPT

Brukere kan få tilgang til apper som Spotify, Canva og Zillow direkte i samtaler med AI-chatboten

Oppgraderingen gjør ChatGPT til en fullverdig app-plattform

OpenAI omformer ChatGPT til å bli en hel plattform full av apper, som går langt utover det vanlige chatbot-oppsettet. Den nyeste funksjonen gjør ChatGPT til en appbutikk for samtaler med potensielt store konsekvenser for hvordan folk vil bruke den.

ChatGPT har en stund beveget seg mot en mer proaktiv tilnærming til å svare på forespørsler, men inkluderingen av tredjepartsapper levert av blant annet Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify og Zillow, gjør det mulig å bare nevne en oppgave i en chat, og ChatGPT kan nå hente opp de relevante tjenestene uten at du trenger å klikke på en lenke. Du kan for eksempel be om en ny Spotify-spilleliste eller hjelpe til med å lage en eiendomsannonse og få den satt opp på de respektive plattformene uten å forlate ChatGPT.

Og du trenger ikke engang å spesifisere hvilken app du ønsker. Nevn at du planlegger en tur, og ChatGPT kan foreslå Expedia- eller Booking.com-appen. Eller hvis du spør om å designe en logo, kan du se Figma vises som en del av ChatGPTs svar. ChatGPT blir et sentralt kommandosenter der samtaler blir til handlinger med én enkelt melding.

Den åpenbare sammenligningen her er med smarttelefoner og den første perioden med Apple App Store. Men selv på telefonen din må du finne og åpne en app for å bruke den. Med ChatGPT-apper kommer programvaren til deg basert på kontekst like mye som på navn. Du åpner ikke appen. Appen blir med i samtalen.

Selvfølgelig er det også et maktspill fra OpenAI. Tross alt, som en plattform, eier OpenAI nå grensesnittet og muligens appøkonomien i den. På samme måte som Google kontrollerer søketrafikk eller Apple kontrollerer mobildistribusjon, kan OpenAI snart bestemme hvilke apper som vises i ChatGPT, hvordan de rangeres og hva som skal til for å være synlig.

ChatGPT OS

Endringen rulles ut nå for alle ChatGPT-brukere, foreløpig bortsett fra de som er innenfor EU. Det er uklart om dette også omfatter Norge, men så langt har ikke norske brukere fått tilgang.

OpenAI sier at de planlegger å utvide listen over tredjepartspartnere gjennom året, hjulpet av hvordan utviklere kan begynne å bygge sine egne apper med en gang ved hjelp av SDK-en. OpenAI har ennå ikke lagt ut nøyaktig hvordan apputviklere vil tjene penger på dette nye økosystemet, men en inntektsmodell er uunngåelig.

Fra brukerens perspektiv ser det mindre ut som å installere programvare og mer som å invitere en nyttig gjest inn i chatten din å bruke en av disse nye ChatGPT-appene. Første gang du bruker en ny app, vil ChatGPT be om tillatelse og vise deg hvilke data den planlegger å dele, med en melding om å koble til kontoene dine om nødvendig. Når de er koblet til, er disse appene interaktive og vil tilby all slags hjelp basert på hva du har diskutert med ChatGPT.

Likevel, hvis OpenAIs visjon blir virkelighet, kan vi se tilbake på i dag som dagen AI sluttet å være en tjeneste og begynte å bli en butikk.