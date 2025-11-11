AI kan nå skrive hele sanger – tekst, vokal, instrumenter, alt – på tiden det tar å lage en kaffe. Og akkurat nå er det to navn som former denne nye bølgen av kreativitet: Suno og Udio. Men hvilket av dem fortjener virkelig tittelen som beste AI-musikkskaper i 2026?

Begge lover musikk i studiokvalitet fra ingenting annet enn en tekstinstruks. Begge låter bra nok til å lure ørene dine. La oss dykke ned i hva som gjør dem forskjellige: hvordan de skaper, hvordan de høres ut og hvordan de kan passe inn i din egen kreative prosess.

👉 Beste AI-musikkprogram: Suno vs Udio