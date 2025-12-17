AI-nettlesere omdefinerer vår bruk av nettet – dette er viktig i 2026

I årevis føltes nettleseren som om den hadde sikret seg. Chrome vant – og i 2025 har den fortsatt over 65 % av den globale markedsandelen på tvers av plattformer. Men nå dukker det opp en ny type konkurrent: AI-nettleseren. Den representerer et fundamentalt skifte i hvordan vi samhandler med nettet. I motsetning til tradisjonelle nettlesere som passivt viser sider, tolker AI-drevne nettlesere innhold aktivt, husker kontekst på tvers av brukerøkter og kan til og med utføre handlinger på dine vegne.

Dette handler ikke om å laste inn sider raskere eller se renere ut. Det handler om å forvandle nettleseren fra et vindu inn i internett til et intelligent lag som forstår hva du gjør og hvorfor. I 2025 har flere nettlesere gått utover eksperimentelle funksjoner for å tilby praktisk AI-integrasjon …

