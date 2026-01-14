Je volgende tv of soundbar wordt waarschijnlijk ook duurder door de AI-explosie

We horen de laatste tijd vooral veel over de stijgende kosten op de pc-markt als gevolg van de stijgende vraag naar bepaalde onderdelen voor AI-datacenters. Dit zorgde onder andere dus voor de huidige RAM-crisis. AI-datacenters nemen nu vooral erg grote voorraden RAM en opslag in beslag, waardoor er minder overblijft voor in producten op de consumentenmarkt. Zo gaf een verslag van Reuters afgelopen oktober aan dat OpenAI alleen in 2029 al 900.000 semiconductor-chips wil bestellen, oftewel 40% van de wereldwijde productie. En OpenAI is ook zeker niet de enige speler op de AI-markt.

Dit merkten we dus eerst bij de prijzen van losse RAM-sticks zelf, maar RAM en opslag zijn natuurlijk in veel meer apparaten verwerkt dan alleen pc's. Ook de beste tv's en de beste soundbars maken gebruik van werkgeheugen (en opslag) om hun taken uit te voeren. Het meest vervelende gedeelte van deze situatie kan uiteindelijk de invloed zijn op juist de meest budgetvriendelijke producten, want daar is het winstmarge voor bedrijven al het laagst.

The Wall Street Journal liet vorige week ook al weten dat alle RAM en opslag die nu naar de AI-infrastructuur gaat, ook al heeft gezorgd voor een tekort op de markt van smartphones. We merken het dus al bij pc's en smartphones, maar daar blijft het niet bij. Zo heeft Samsung er ook al voor gewaarschuwd dat de prijzen van zijn tv's door een tekort aan onderdelen kunnen stijgen. Daarnaast kan de situatie dit jaar ook voor smartphones met slechtere specs zorgen.

Het lijkt er ook niet op dat prijzen voor geheugen binnenkort weer stabiel zullen worden. Daarom adviseerden we in december ook al om de aankoop van een nieuwe laptop niet uit te stellen. Misschien is het dus ook slim om de aankoop van een nieuwe tv of soundbar nu niet al te lang uit te stellen.

De impact van AI op de AV-markt

AI-datacenters maken niet gebruik van precies dezelfde geheugenchips die je in het gemiddelde audioproduct zal terugvinden (HBM, oftewel 'High Bandwidth Memory'), maar dus eerder de DDR RAM die ook in pc's en consoles te vinden is. Toch is de impact bij al dit soort chips te merken, want ze maken allemaal gebruik van de nog kleinere semiconductor-onderdelen. En interessant genoeg gebruikt HBM meer van die onderdelen dan bijvoorbeeld DDR5 RAM.

Het is voor bedrijven zoals Micron, SK Hynix en Samsung, die geheugen produceren, winstgevender om hun chips aan AI-bedrijven te verkopen dan aan consumenten. Dat is ook de reden waarom Micron zijn consumententak (Crucial) stopzet. SK Hynix lijkt zich dan juist nog wel (deels) op de consumentenmarkt te willen richten, maar de vraag is nu zo hoog dat het aanbod er op de korte termijn niet aan kan voldoen.

Vandaar dat we op de korte termijn dus helaas gewoon met deze hogere prijzen te maken blijven houden. En de prijzen kunnen ook nog verder stijgen dan wat we nu zien. Productie wordt langzamerhand wel opgeschaald, maar daar merken we naar verwachting pas ergens in 2027 wat van.

Wat is dan precies de impact op de AV-markt? Ten eerste kunnen we hier op een gegeven moment ook prijsstijgingen verwachten, en dus zeker bij de goedkopere producten, en ten tweede worden misschien de specs aangepast aan de situatie, net als bij smartphones. Iets lagere specs is een andere manier om te compenseren voor stijgende kosten. Verder kunnen sommige fabrikanten de releases van hun producten ook proberen uit te stellen tot de markt weer wat stabieler is, maar dat zal niet altijd mogelijk zijn.

Als je echt graag binnenkort een nieuwe tv of soundbar wil kopen, wees dan dus gewaarschuwd dat ook op deze markt de prijzen omhoog zullen gaan.