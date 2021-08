De Samsung Galaxy Z Flip 3 is misschien wel de beste klaptelefoon van dit moment, al zegt dat niet meteen heel veel: de concurrentie is gelimiteerd. Desalniettemin is de Flip 3 voorzien van een stevig design en mooi scherm. De camera's zijn echter niet je van het en de batterij is aan de kleine kant. Een paar kleine tweaks en een iets lagere prijs kunnen er wel voor zorgen dat twijfelaars na de eerste generatie vorig jaar nu wel tot koop overgaan.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 is eindelijk hier. Als je je afvraagt wat er aan de hand is met de Z Flip 2: het lijkt alsof de 5G-versie van de originele Galaxy Flip door Samsung wordt gezien als de tweede versie.

De smartphone is tegelijkertijd uit de doeken gedaan met de Z Fold 3. Net als bij de grotere vouwbare smartphone merk je al snel dat er weinig grote upgrades aanwezig zijn. Dat gezegd hebbende: er zijn wel de nodige en welkome tweaks. De 'grote' verandering hier is dat de prijs lager is dan de oorspronkelijke Flip. De verlaging van de prijs is echter niet genoeg om de Flip 3 tot een aantrekkelijker toestel te maken.

Het is de beste klaptelefoon van dit moment, maar met de Motorola Razr 2020 en originele Z Flip als enige waardige concurrenten is dat ook niet heel moeilijk. Het probleem is dat de Flip simpelweg niet genoeg biedt voor de prijs.

Buiten het toffe concept van een vouwbare smartphone lopen we op tegen problemen met de vormfactor, zoals het feit dat er een gat in de smartphone zit wanneer je deze sluit, hoe moeilijk het is om de smartphone te sluiten, of wat te denken van de veel te hoog geplaatste vingerafdrukscanner. Verder treffen we problemen waar elke smartphone met een kleine batterij en matige camera's last van heeft.

Hoewel de Flip 3 best een leuke eye catcher op feestjes en partijen is, vinden we de smartphone niet zo geslaagd als een alledaagse smartphone. De wereld van foldables lijkt gewoonweg nog niet volwassen genoeg voor de doorsnee consument.

Samsung Galaxy Z Flip 3 releasedatum en prijs

De Samsung Galaxy Z Flip 3 was meteen na de presentatie op het Unpacked-evenement te bestellen. Vanaf 27 augustus moet de Flip 3 samen met de Fold 3 in de winkels liggen.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 is verkrijgbaar in een hoop verschillende kleuren: Cream, Green, Lavender, Phantom Black, Gray, White en Pink. De laatste drie kleuropties zijn exclusief verkrijgbaar via Samsungs eigen webshop. De Z Flip 3 is te koop vanaf 1.049 euro met 128GB aan opslaggeheugen. De variant met 256GB opslag kost 1.099 euro.

Belangrijk: de originele Galaxy Flip kostte bij de release 1.500 euro, maar is binnen korte tijd honderden euro's goedkoper geworden. Wellicht dat de Z Flip 3 eenzelfde lot bezegeld is.

Design en display

Op het eerste gezicht lijkt de Samsung Galaxy Z Flip 3 niet veel te verschillen van zijn voorganger. Toch zijn er hier en daar aanpassingen doorgevoerd. Zodra je de telefoon in je hand hebt, zal je een aantal verbeteringen opmerken.

De telefoon heeft een 'Glasstic' plastic achterkant met glas rondom de cameramodule. Dit in tegenstelling tot het volledig glazen origineel. Hoewel de afmetingen en het gewicht in principe hetzelfde zijn als voorheen, voelt de nieuwe telefoon steviger aan. Kunststof is beter bestand tegen vallen dan glas en ligt over het algemeen ook vaster in de hand.

De verbeterde stevigheid is voor een groot deel te danken aan het scharniermechanisme, welke een stuk veiliger en minder wiebelig aanvoelt dan in de eerste Flip.

Net als de originele Z Flip is de Z Flip 3 voorzien van een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Net als bij het origineel is deze moeilijk in te drukken wanneer het toestel uitgeklapt is. Er zit ook een gat tussen de twee helften wanneer de smartphone is ingeklapt.

Een van de vreemdere designkeuzes vinden we nog altijd terug bij de nieuwe variant: in geklapte modus is de Z Flip 3 vrijwel vierkant in vorm, en net zo breed als de gemiddelde smartphone. Dat betekent dat het lastig kan zijn om het toestel in kleine broekzakken te stoppen, zelfs al is de smartphone niet zo lang als menig handset.

De smartphone is verkrijgbaar in diverse kleuren, waaronder beige, zwart, groen en paars. Enkele kleuren zijn echter exclusief verkrijgbaar in geselecteerde regio's en/of Samsungs eigen webshop.

Het 6,7 inch FHD+ paneel kennen we nog van het 2020-model, al is de verversingssnelheid opgevoerd naar 120Hz. Het klapmechanisme zit niet al te opvallend achter het display. Dit in tegenstelling tot alle Fold-modellen en de originele Flip. Onzichtbaar is het echter zeker niet.

Grotere verbeteringen vinden we terug in het kleine display aan de buitenkant. De schermdiagonaal bedroeg bij het origineel 1,1 inch, maar is nu opgekrikt naar 1,9 inch. Dit maakt het makkelijker om de vernieuwde layout voor dit display te aanschouwen. Door de nieuwe vormgeving lijkt het display op dat van de Galaxy Watch 4. Zo kun je bijvoorbeeld de apps op dit display zelf aanpassen.

Camera's en batterijduur

Op papier lijken de specificaties op deze vlakken vrijwel gelijk aan dat van zijn voorgangers.

Aan de achterzijde vinden we een primaire 12MP sensor en 12MP groothoekcamera terug, alhoewel de sensoren grotere pixels hebben dan die in de originele Flip. Afbeeldingen moeten dus iets helderder en kleurrijker zijn. De 10MP frontcamera is eveneens vrijwel onaangepast, al weten we niet wat de sensorgrootte bedraagt.

De verzameling cameramodi lijkt identiek. Er is een Flex Mode, zodat je de smartphone in 'zithouding' (deels gevouwen in een hoek van 90 graden) een foto kan laten schieten, waarbij je het onderste gedeelte als standaard gebruikt. Verder vind je alle andere modi ook terug bij de Galaxy S21. De maximale zoom is 10x en dit gaat volledig digitaal, aangezien een telefotocamera ontbreekt.

De camera-opzet kan op kwalitatief vlak niet meekomen met andere recent uitgebrachte Samsung-vlaggenschepen, zoals de S21. Verwacht dus ook niet de mooist mogelijke plaatjes van dit toestel.

De Galaxy Z Flip 3 kent een accucapaciteit van 3.300mAh, net als zijn voorganger. Gezien alle aanwezige technologie en de concurrentie gaat het om een behoorlijk kleine batterij, maar heel verrassend is dat niet als je kijkt naar de vormfactor van de Z Flip 3. In onze volledige review komen we hier uitgebreid op terug, maar het ziet ernaar uit dat de klaptelefoon af en toe moeite heeft om het een volledige dag uit te houden op één cyclus.

De maximale laadsnelheid bedraagt nog altijd 15W, wat we doorgaans zouden bestempelen als traag (al is het in dit geval een 'voordeel' dat de accu zo klein is). Draadloos opladen wordt ondersteund. Dit werkt het beste als de smartphone dichtgeklapt is, vanwege de plaatsing van de oplaadspoel.

Prestaties en specificaties

De Samsung Galaxy Z Flip komt met enkele kleine prestatie-upgrades vergeleken met het origineel. De belangrijkste factor hierin is de Snapdragon 888-chipset onder de motorkap, wat een van de beste processoren op de markt is.

Combineer dat met de 8GB RAM en de smartphone voelt zeer krachtig in gebruik. Of je nu door menu's scrolt of in apps swipet, alles voelt soepel aan. Aan het testen van games zijn we nog niet toegekomen, maar gezien onze eerdere ervaringen met de Snapdragon 888 moet dit geen problemen opleveren.

Over Android legt Samsung ook hier het eigen One UI overheen, wat gepaard gaat met de herkenbare Samsung-look en diverse extra functies (alsook wat bloatware). Of je ervan houdt, dat is een kwestie van smaak.

Voorlopig oordeel

Schaf de Samsung Galaxy Z Flip 3 niet aan als je een flinke verandering verwacht ten opzichte van het origineel. De toestellen delen dezelfde afmetingen, batterij, camera's (tot in zekere zin) en software. De problemen die rondzweven rondom de vormfactor van de Z Flip-serie zijn nog altijd niet weg.

Er zijn echter diverse verbeteringen merkbaar. De chipset is beter, je krijgt een groter display aan de buitenzijde, en het hoofdscherm kent een hogere verversingssnelheid.

Mocht je al interesse hebben gehad in de originele Z Flip, dan kan de flinke prijsdaling van deze versie jou wellicht overhalen om toch te gaan voor dit nieuwe model. We hopen dat deze prijsdaling tevens het startschot is voor goedkopere foldables in de nabije toekomst.