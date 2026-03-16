We hebben zojuist een eerste blik gekregen op Samsungs One UI 9 voor de Galaxy S26 Ultra

De nieuwe One UI 8.5-software, die zijn debuut maakte op de Samsung Galaxy S26-toestellen die eind februari werden onthuld, is nog niet eens breed uitgerold en nu hebben we alweer de eerste beelden van One UI 9 gezien. Er is namelijk een eerste build van deze update online verschenen.

Volgens de tipgever Tarun Vats is er een officiële build van One UI 9 gevonden op Samsungs servers en bij SamMobile hebben ze deze build ook al werkende gekregen op een Samsung-telefoon. Een eerste build van nieuwe software is natuurlijk altijd een belangrijke mijlpaal voor een aankomende Android-update en geeft ons een beetje een idee van wat we kunnen verwachten van de volgende grote update.

Dezelfde bron heeft ook aangegeven dat de ontwikkeling ongeveer dezelfde tijdlijn zal volgen als de One UI 8-update van vorig jaar (die gebaseerd was op Android 16). Na maanden van testen werd die update in juli 2025 gelanceerd samen met de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de Samsung Galaxy Z Flip 7.

Iets oudere Samsung-toestellen moesten minstens tot september 2025 wachten op de One UI 8-update, dus waarschijnlijk kunnen we dit jaar weer een vergelijkbaar proces verwachten. Dat zou kunnen betekenen dat we niet lang meer hoeven te wachten op het bètaprogramma voor One UI 9. Voor het bètatesten van nieuwe Samsung-software heb je overigens wel een vrij nieuw toestel nodig en dit is, helaas voor ons, alleen mogelijk in Duitsland, India, Polen, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

BREAKING The first internal One UI 9 test build for the Galaxy S26 Series has been spotted on the server today. 👀Build Version:S948BXXU1BZC5/S948BOXM1BZC5/ S948BXXU1BZC5Samsung has officially started One UI 9 development,following same timeline as last year.Repost 🔄 pic.twitter.com/1DyxBLb2X4March 16, 2026

In dit vroege stadium tonen de screenshots die SamMobile heeft gedeeld helaas nog niet veel aankomende veranderingen, maar wat we wel weten, is dat One UI 9 gebaseerd zal zijn op Android 17. Dat geeft ons toch wel een beetje een idee van wat er geïntroduceerd zal worden bij deze grote update.

Android 17 wordt al eventjes getest op Pixel-telefoons en daardoor weten we dat er in ieder geval een aantal interessante upgrades onderweg zijn. Zo kunnen we betere ondersteuning voor widgets op het vergrendelscherm verwachten, plus betere aanpasbare vensters voor apps en verbeteringen voor hoe Android eruitziet op schermen met minder gebruikelijke beeldverhoudingen.

Het lijkt er ook op dat Android 17 een verandering voor notificaties zal introduceren die ons doet denken aan iOS. Dit is een verandering die sommige fabrikanten zelf al geïntroduceerd hebben, waaronder Samsung, maar die nu dus onderdeel van Android in het algemeen kan worden. Het gaat om het scheiden van het notificatiescherm en het scherm met snelle instellingen. Als je van linksboven naar beneden veegt over het scherm, komen je notificaties tevoorschijn en als je dit vanaf rechtsboven doet, verschijnen je snelle instellingen. Voorheen werden deze onderdelen altijd samen op hetzelfde scherm weergegeven, waardoor je nooit altijd meteen al je snelle instellingen tegelijk te zien kreeg.

Er zullen ongetwijfeld voor de grote onthulling tijdens Google I/O 2026 in mei nog meer interessante nieuwe features van Android 17 onthuld worden via het bètaprogramma. Daarnaast zal Samsung voor One UI 9 natuurlijk ook wel weer wat van zijn eigen aanpassingen en verbeteringen introduceren, bovenop de wijzigingen die Google doorvoert.