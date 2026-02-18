Google I/O 2026 is officieel: dit mag je verwachten

Er was nooit veel twijfel dat we in 2026 een Google I/O zouden krijgen. We hadden zelfs een goede schatting kunnen maken van de precieze datum, maar nu hoeft dat niet meer, want Google heeft de data officieel bevestigd.

Google I/O 2026 vindt plaats op 19 en 20 mei in het Shoreline Amphitheater in Mountain View, Californië. Het evenement begint op 19 mei om 19u, onze tijd. Google heeft echter nog niet bekendgemaakt wat het precies zal aankondigen. We kunnen wel enkele weloverwogen gokjes wagen.

1. Verbeteringen voor Gemini

(Image credit: Shutterstock/mundissima)

AI is de laatste tijd een belangrijke focus en aangezien Google een van de grootste spelers op het gebied van AI is, verwachten we zeker enkele upgrades van zijn AI-tools, en dan met name Gemini. Zowel AI in het algemeen als Gemini in het bijzonder werden genoemd in de aankondiging van Google voor I/O 2026. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk het belangrijkste onderwerp dit jaar.

We kunnen alleen maar gokken naar wat er precies op dit gebied zal worden aangekondigd. Misschien zien we bijvoorbeeld dat Gemini dieper in telefoons wordt geïntegreerd. Het kan ook dat we gewoon verbeteringen zien voor bestaande AI-functies. Denk aan AI-fotobewerkingen die nauwkeuriger en/of sneller gebeuren.

2. Android 17

(Image credit: Google)

De eerste bètaversie van Android 17 is nu beschikbaar, maar dat betekent niet dat we alles al weten, aangezien toekomstige bètaversies (en de definitieve release) nog wijzigingen kunnen bevatten. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat we tijdens Google I/O 2026 meer te horen krijgen over Android 17. Dat is zelfs vrijwel zeker, aangezien Google in de aankondiging spreekt over niet nader vernoemde updates voor Android.

We zullen hier waarschijnlijk niet de definitieve versie zien, aangezien die naar verluidt in juni uitkomt, maar misschien wordt de definitieve bètaversie wel op I/O gelanceerd. Wat deze bètaversie precies zal bevatten, is onduidelijk, maar we weten dat Google werkt aan Motion Cues om bewegingsziekte tegen te gaan bij het gebruik van je telefoon in een rijdend voertuig. Dit zal misschien een van de aankondigingen zijn.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Android XR is het nieuwe augmented reality-platform van Google, ontworpen voor slimme brillen en headsets. Het probleem is dat de Samsung Galaxy XR de enige headset is die werkt met dit platform en die is hier niet eens te koop.

Misschien zien we updates en nieuwe functies voor dit platform op Google I/O 2026. We hopen nu eigenlijk vooral op meer apparaten die van het platform gebruikmaken en bij voorkeur ook eentje dat hier te koop zal zijn. Google zal ons hoe dan ook warm(er) willen maken voor deze productcategorie.

4. Aluminium OS

(Image credit: Future)

Android XR is nog maar net gelanceerd, maar Google werkt ook aan een nieuw besturingssysteem, Aluminium OS. Dit is een desktopbesturingssysteem dat ChromeOS en Android zou combineren tot één platform. Google heeft aangegeven dat hieraan gewerkt wordt, maar heeft verder nog niets over Aluminium OS gezegd. Zelfs de naam is tot nu toe alleen in een vacature verschenen en is wellicht een codenaam.

In die vacature stond dat Aluminium OS zal werken met AI als basis en bedoeld is voor laptops, desktops en tablets. Nu deze informatie bekend is, lijkt het een goed moment om meer hierover te onthullen en I/O 2026 is daarvoor de perfecte gelegenheid.

5. Teasers voor nieuwe producten

Xreal Project Aura (Image credit: Google)

Google I/O is een conferentie voor ontwikkelaars, dus de focus ligt op software. Dat betekent niet dat we daar nooit hardware te zien krijgen. Wat kunnen we dit jaar verwachten? Er zijn geen garanties, maar er is een kans dat we een blik kunnen werpen op de Project Aura-bril van Xreal, aangezien deze op Android XR draait en vorig jaar kort werd getoond. Het is ook mogelijk dat we andere Android XR-apparaten te zien krijgen.

Wat we waarschijnlijk niet zullen zien, zijn telefoons uit de Google Pixel 11-serie of de Pixel Watch 5. Die worden namelijk pas verwacht in de loop van de zomer.