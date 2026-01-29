Toch geen ingebouwde magneten voor de Samsung Galaxy S26?

Hoewel er wel een grote upgrade onderweg lijkt te zijn voor het scherm van de Samsung Galaxy S26 Ultra, lijkt een andere grote upgrade waar we eerder het een en ander over hoorden misschien toch niet naar de Galaxy S26-serie te komen. Het gaat hier om de aanwezigheid van ingebouwde magneten voor magnetisch draadloos opladen (zoals Apple's MagSafe en Google's Pixelsnap).

We horen nu al een tijdje dat Samsung zijn eigen versie van MagSafe zou kunnen introduceren bij de Galaxy S26-serie en dat gebruikers daardoor (zonder speciale case) allerlei opladers en accessoires magnetisch met de telefoons zouden moeten kunnen verbinden. Nu suggereren gelekte foto's van een nieuwe draadloze oplader van Samsung echter dat er toch geen sprake zal zijn van ingebouwde magneten.

De gelekte foto's werden gedeeld door SamMobile en tonen de verpakking van een nieuwe 25W Qi2 magnetische draadloze oplader van Samsung. Dat lijkt misschien juist te suggereren dat er wel magneten aanwezig zullen zijn, maar er staat in een klein lettertype op deze verpakking ook de tekst: "voor Galaxy-telefoons, zorg ervoor dat je deze oplader gebruikt in combinatie met een Qi2-ready case om opladen mogelijk te maken". Het lijkt dus weer een geval te zijn waarbij je een speciale case nodig hebt die wel over ingebouwde magneten beschikt.

Hetzelfde was ook al mogelijk bij de Samsung Galaxy S25-serie, dus dat is een beetje jammer, maar het lijkt er wel op dat de snelheid van het draadloze opladen omhooggaat. De Galaxy S25-modellen konden maximaal met 15W draadloos opladen, maar bij de Galaxy S26-modellen (of in ieder geval één van de modellen) lijkt het om maximaal 25W te gaan.

Natuurlijk is dit geen officiële bevestiging, maar de verpakking ziet er wel redelijk overtuigend uit en het lijkt er dus niet goed uit te zien voor mensen die hoopten op MagSafe voor Samsung-toestellen.

(Image credit: Samsung / SamMobile)

Opladers en hoesjes

Naast deze gelekte foto's van de draadloze oplader zijn er via een andere bekende leaker ook nog renders van hoesjes voor de Galaxy S26-modellen gedeeld. Evan Blass deelde deze renders en hier zijn ook renders van de telefoons zelf in die hoesjes te zien.

Deze renders tonen ons echter niet veel nieuws. De designs komen redelijk overeen met wat eerdere leaks al onthulden en de nieuwe toestellen lijken ook gewoon niet heel veel te gaan verschillen van die van de Samsung Galaxy S25-modellen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het grootste verschil lijkt te zijn dat de cameralenzen achterop nu samen op een soort camera-eiland zijn geplaatst, in plaats van dat ze los van elkaar uitsteken aan de achterkant.

The S26 fam, encased. pic.twitter.com/VQwIFkGKBIJanuary 29, 2026

Verder zien we gewoon weer drie lenzen achterop bij de Galaxy S26 en vier bij de Galaxy S26 Ultra, plus op beide modellen zien we ook een 'punch-hole'-selfiecamera.

De hoesjes, die van het merk UAG zijn, hebben achterop ook cirkels, wat wijst op ingebouwde magneten. In combinatie met deze hoesjes zou je dus die magnetische oplader hierboven kunnen gebruiken. De aanwezigheid van magneten op de hoesjes sluit echter niet per se uit dat de telefoons ook ingebouwde magneten hebben, want soms gebruiken hoesjes gewoon extra magneten om te zorgen dat de verbinding met magnetische accessoires sterk blijft.

Naar verwachting zal Samsung de Galaxy S26-serie onthullen op 25 februari, dus het duurt waarschijnlijk niet heel lang meer voordat we te weten komen hoe accuraat al deze nieuwe informatie is.