Samsung Galaxy S26 Ultra krijgt misschien de grootste displayupgrade in jaren

Hoewel Samsung nog steeds duidelijk een van de grootste merken binnen de wereld van smartphones is, kan het af en toe wel voelen alsof de flagship Galaxy S-modellen niet zoveel nieuwe features en upgrades krijgen als sommige concurrenten. Op sommige vlakken blijft dat misschien ook waar voor de Galaxy S26-serie, maar toch lijkt er wel in ieder geval één interessante upgrade onderweg te zijn.

Samsung heeft namelijk een nieuwe feature onthuld die volgens het bedrijf binnenkort wordt geïntroduceerd. Het lijkt te gaan om de privacyscherm-feature waar we inmiddels al langer geruchten over horen. Samsung noemt in zijn persbericht over deze nieuwe feature geen specifieke naam, maar speelt wel in op dit idee van verbeterde privacy.

De feature zorgt ervoor dat je recht op je scherm moet kijken om te kunnen zien wat erop wordt weergegeven. Vanaf de zijkant zou de inhoud van je scherm minder goed door anderen te zien moeten zijn. De feature zou echter wel nog wat slimmer moeten zijn dan wat je eigenlijk ook al met een soort privacy-screenprotector kan doen. Je zou namelijk specifieke elementen, zoals vertrouwelijke notificaties, kunnen aangeven die op deze manier verborgen worden van anderen.

Samsung heeft niet volledig uitgelegd hoe dit werkt, maar het effect kan dus aangepast worden en je zou het misschien ook alleen voor specifieke apps of notificaties aan kunnen zetten.

In de gelekte beelden hieronder, die zijn gedeeld door de bekende tipgever @UniverseIce, is een voorbeeld te zien van hoe deze nieuwe feature zogenaamd zou werken. We zien hier een notificatie volledig zwart worden wanneer hij wordt bekeken vanuit een hoek. Deze feature kan dus nog veel preciezer en nuttiger zijn dan een simpele privacy-screenprotector, want zo'n schermlaag verbergt altijd alles vanuit een hoek (en kan ervoor zorgen dat je display er uitgewassen uitziet).

Exclusive！The privacy screen on the Samsung S26 Ultra goes far beyond a global privacy mode. It also supports partial, localized privacy control.Here is how it works.You can apply privacy protection to only a specific part of the screen, for example a message notification… pic.twitter.com/RWJPtR0qc8January 28, 2026

Volgens deze bekende leaker kan de telefoon de richting van het licht van de individuele OLED-pixels van het scherm bepalen, om er zo voor te zorgen dat de pixels van het schermelement dat je wil verbergen alleen gericht worden naar iemand die zich recht voor het scherm bevindt. Samsung heeft zelf echter nog niet bevestigd dat dit is hoe zijn nieuwe feature werkt.

Exclusief voor de volgende Ultra?

Dit lijkt dus een belangrijke upgrade te worden voor mensen die een beetje extra privacy wel op prijs stellen, maar het is nog niet helemaal duidelijk op welke telefoons deze feature beschikbaar zal zijn.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het klinkt misschien alsof deze lichtcontrole voor de individuele OLED-pixels van het scherm (als dat toch de methode blijkt te zijn) via software zou kunnen worden geregeld, maar tegelijkertijd lijkt het ons ook wel erg waarschijnlijk dat er misschien toch ook wel speciale (display)hardware voor nodig is. Samsung noemt zelf ook "een fusie van hardware en software". Daarom zou het kunnen dat de feature niet op bestaande telefoons verschijnt, al zou dat natuurlijk wel het mooist zijn.

Wat we wel weten, is dat de feature "binnenkort naar Galaxy' moet komen, dus het lijkt waarschijnlijk dat hij bij de Galaxy S26-serie geïntroduceerd wordt. Eerdere leaks suggereerden al dat een vergelijkbare feature exclusief zou zijn voor de Samsung Galaxy S26 Ultra, dus misschien is deze privacy-upgrade alleen voor mensen die Samsungs duurste nieuwe flagship in huis halen. Al bestaat er natuurlijk ook en kans dat de feature gewoon naar alle nieuwe S26-toestellen komt.

Hoe dan ook, dit lijkt een interessante feature te worden, waarmee Samsung zijn toestellen kan onderscheiden van andere Android-flagships en iPhones. Daarnaast is het mogelijk ook niet de enige displayupgrade, want er zou volgens @UniverseIce ook nog een 10-bit scherm aanwezig zijn op de Galaxy S26 Ultra. Dit zou moeten zorgen voor rijkere, accuratere kleuren en verbeterde HDR ten opzichte van het 8-bit scherm van de Samsung Galaxy S25 Ultra.