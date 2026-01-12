Vanaf deze datum ligt de Samsung Galaxy S26 in de winkel

Het lijkt maart te worden

Samsung Galaxy S25-serie
De Samsung Galaxy S25-serie (Beeld: Samsung)

De release van Samsungs flagship Galaxy-telefoons vindt altijd wel ongeveer rond dezelfde tijd van het jaar plaats, maar het bedrijf is op dit vlak wel iets minder consistent dan Apple met zijn nieuwe iPhone-releases. De afgelopen paar jaren werden nieuwe Galaxy S-telefoons aangekondigd in januari en kwamen ze vervolgens eind januari of begin februari in de winkel te liggen. Dit lijkt in 2026 dus anders te zijn.

Volgens Dealabs (via Wccftech) zal je de Samsung Galaxy S26-serie vanaf woensdag 11 maart in de winkel vinden. Daarvoor zou er op woensdag 25 februari een lanceringsevenement plaatsvinden waar de nieuwe toestellen worden aangekondigd.

Weer terug naar gewoon standaard, Plus en Ultra?

Samsung Galaxy S25 Edge in iemands hand

Er komt mogelijk geen opvolger voor de Galaxy S25 Edge. (Image credit: Philip Berne / Future)

Er is niet officieel bevestigd waarom de release van de Galaxy S26-serie waarschijnlijk dit jaar dus later is dan verwacht, maar er wordt gespeculeerd dat het (deels) te maken kan hebben met de verkoopcijfers van de Samsung Galaxy S25 Edge.

Wat we tot nu toe hebben gehoord, suggereert dat Samsung oorspronkelijk gewoon van plan was om ook een Galaxy S26 Edge te lanceren, maar de verkoop van de S25 Edge viel schijnbaar zodanig tegen, dat het bedrijf heeft besloten om dit jaar toch maar geen opvolger te lanceren. Er gingen daarnaast ook geruchten rond dat 2026 het jaar zou zijn dat Samsung het Plus-model zou vervangen door het Edge-model. Als beide geruchten accuraat zijn, moest Samsung dus zijn strategie (en de productie) wijzigen om uiteindelijk gewoon weer een Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra te lanceren.

We verwachten nu dus gewoon weer de gebruikelijke line-up en later in het jaar mogelijk wel weer een opvolger voor de Samsung Galaxy S25 FE. Het lijkt er dus niet op dat we nog verrassingen zoals de Edge moeten verwachten dit jaar, of er moet nog iets interessants samen met de gebruikelijke foldables in de zomer worden gelanceerd.

