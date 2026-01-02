Een nieuw lek over de Samsung Galaxy S26 wijst op een lanceringsdatum en brengt goed nieuws over de prijs

Samsung Galaxy S26-lekken duiken inmiddels vrij regelmatig op, en het nieuwste onofficiële nieuws over deze smartphone­serie wijst op een specifieke lanceerdatum, terwijl er ook enige geruststelling wordt geboden over de prijs.

Volgens berichten in de Zuid-Koreaanse pers, via de bekende tipgever @UniverseIce, kunnen we verwachten dat de Galaxy S26-toestellen op woensdag 25 februari worden gepresenteerd tijdens een lanceringsevenement in San Francisco.

De telefoons zouden vervolgens begin maart in de verkoop gaan. Dat komt overeen met eerdere geruchten die al wezen op een onthulling in februari en een release in maart.

De Samsung Galaxy S25-smartphones werden natuurlijk gelanceerd in januari 2025, maar het lijkt erop dat bepaalde productieproblemen, waaronder de beslissing om de Galaxy S26 Edge te schrappen, ervoor hebben gezorgd dat Samsung zijn planning voor 2026 heeft moeten opschuiven.

Dezelfde prijs

[Exclusive] Samsung’s bold decision… Galaxy S26 prices to stay unchangedSamsung Electronics has decided to keep the prices of its flagship smartphone lineup, the “Galaxy S26” series, unchanged when it launches in March this year.The industry had previously expected a price… pic.twitter.com/D5KrDkbGJdJanuary 1, 2026

Hoewel het teleurstellend is dat we een maand of twee langer moeten wachten op de Galaxy S26-serie, is er wel positief nieuws op het gebied van prijsstelling. Dat meldt het Zuid-Koreaanse Maeil Business, dit keer via de bekende industriebron @jukan05.

Het belangrijkste nieuws is dat de prijzen van de Galaxy S26 ongewijzigd zouden blijven om concurrerend te blijven. Eerdere berichten suggereerden juist prijsverhogingen, vanwege druk door invoerheffingen, hogere productiekosten en schommelingen in wisselkoersen.

Als de prijzen inderdaad gelijk blijven, beginnen de drie nieuwe toestellen bij 899, waarbij elk hoger model duurder wordt. Daarmee sluiten de startprijzen aan bij die van de smartphones die in 2025 zijn uitgebracht. Dit geldt in elk geval voor de Amerikaanse markt. Wat dit betekent voor onze regio is nog onduidelijk.

Daarnaast stelt het rapport dat deze prijsconsistentie tussen 2025 en 2026 mogelijk ook wordt doorgetrokken naar Samsungs foldables later dit jaar. Daarbij worden opvolgers verwacht van zowel de Samsung Galaxy Z Fold 7 als de Samsung Galaxy Z Flip 7.