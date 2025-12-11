De Samsung Galaxy S26 krijgt misschien eindelijk zijn eigen versie van MagSafe

De Samsung Galaxy S25-serie kan al gebruikmaken van bepaalde MagSafe-accessoires, maar daarvoor heb je nu nog wel een speciale case met magneten nodig. Die case maakt het mogelijk om magnetische accessoires achterop vast te maken. Nieuwe leaks suggereren nu echter dat de Samsung Galaxy S26-serie eindelijk voorzien wordt van ingebouwde magneten, net als iPhones en de Pixel 10-modellen. Eén nieuwe leak bevat ook al informatie over verschillende accessoires die gebruik zullen maken van die nieuwe ingebouwde magneten.

WinFuture heeft details gedeeld over meerdere accessoires die er vrij officieel uitzien en schijnbaar gepland staan voor de Samsung Galaxy S26-serie. Het gaat ook niet alleen om hoesjes.

Er is een 'Magnetic Carbon Case' in het zwart voor de Samsung Galaxy S26 en Galaxy S26 Plus, een 'Magnetic Clear Case' voor de Samsung Galaxy S26, S26 Plus en Samsung Galaxy S26 Ultra en een 'Clear Case' zonder magneten voor de Samsung Galaxy S26 en de S26 Plus.

Er zijn ook een 'Magnetic Rugged Clear Case Black' en een 'Magnetic Silicone Case' in zwart en grijs, en die cases moeten allebei beschikbaar zijn voor de S26, S26 Plus en S26 Ultra. Dat zijn dus vijf cases in totaal en WinFuture geeft aan dat sommige van deze cases ook nog in andere kleuren zullen verschijnen.

Daarnaast claimt de site dat er ook een 'Dual Magnetic Ring Holder' voor alle modellen onderweg is, plus een 25W draadloze oplader (wat opmerkelijk is, omdat 15W mogelijk de limiet is bij Samsung) en een 'Magnetic Wireless Battery Pack' met een capaciteit van 5.000mAh.

Dat zijn dus acht accessoires in totaal, maar de website laat ook weten dat er waarschijnlijk nog wel meer accessoires beschikbaar zullen zijn.

Wel of geen ingebouwde magneten?

De Samsung Galaxy S25 Ultra heeft geen ingebouwde magneten (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Veel van deze accessoires zijn dus magnetisch en daarom lijkt het erop dat Samsung inderdaad een soort MagSafe-ecosysteem wil creëren voor zijn aankomende flagships. Toch is het wel opvallend dat zoveel van de cases magneten ingebouwd hebben, want dat zou juist ook kunnen betekenen dat de telefoons zelf geen ingebouwde magneten hebben. In dat geval zou je dus een van de magnetische cases nodig hebben om een S26-model te koppelen aan de Magnetic Wireless Battery Pack of de Dual Magnetic Ring Holder.

Het is echter ook mogelijk dat de cases ingebouwde magneten hebben om ervoor te zorgen dat andere accessoires een extra stevige verbinding hebben. Een wat dikkere case over de mogelijke ingebouwde magneten in de telefoon zou de magnetische verbinding namelijk iets kunnen verzwakken.

Dat lijkt wel de meest waarschijnlijke optie, want eerdere geruchten wezen ook al op ingebouwde magneten voor de S26-modellen, waaronder een gerucht vanuit de bekende leaker @UniverseIce. Deze leaker toonde een diagram van een Galaxy S26 waar een magnetische ring op te zien was. Er is dus een redelijk grote kans dat de aankomende toestellen een volwaardig MagSafe-alternatief zullen bieden, maar hoe dan ook kunnen we dus waarschijnlijk magnetische accessoires verwachten.