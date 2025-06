One UI 8-bèta binnenkort mogelijk naar meer apparaten: deze Galaxy-toestellen kunnen ook Android 16 gaan testen

Samsungs One UI 7 (gebaseerd op Android 15) is pas een aantal maanden wat breder beschikbaar, maar nu is het bètatestprogramma voor One UI 8 (gebaseerd op Android 16) al gestart. Nu horen we dat dit programma binnenkort misschien wordt uitgebreid naar meer Galaxy-toestellen.

Momenteel heb je een Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus of Galaxy S25 Ultra nodig om je überhaupt in te kunnen schrijven voor het One UI 8-bètaprogramma (en moet je je in een ondersteunde regio bevinden), maar gebruikers hebben nu voorbereidingen gespot voor een bredere uitrol naar de Galaxy S23 en de Galaxy S22.

Samsung heeft zelf officieel nog niets gedeeld over de uitbreiding van deze bèta, maar dit is dus een sterke hint naar de mogelijkheid dat de One UI 8-bèta niet lang meer exclusief voor de Galaxy S25-toestellen zal zijn. Naar verwachting zal de bèta ook worden uitgerold naar de Samsung Galaxy S24-serie als de informatie over de Galaxy S23- en Galaxy S22-series ook accuraat is.

De One UI 8-bèta werd vorige week beschikbaar gemaakt en als je je in een ondersteunde regio bevindt (helaas lijken Nederland en België hier momenteel niet tussen te zitten), kan je je aanmelden via de Member-app op je Samsung-telefoon. Het kan in ieder geval geen kwaad om die app af en toe even te checken om te zien of we bij een bredere uitrol misschien hier ook toegang krijgen tot de bèta.

Beperkt tot specifieke regio's

Great News !!Galaxy S23 Series: The official One UI 8.0 beta Samsung Community page has been created, but so far only in Germany.It has not yet been found for the US, UK, Korea, India, or Poland pic.twitter.com/MaAPkY9gnhMay 31, 2025

Het probleem voor ons is dus dat gebruikers in Nederland en België momenteel sowieso geen toegang krijgen tot het bètaprogramma. Het programma is op dit moment alleen beschikbaar voor gebruikers in de VS, het VK, Duitsland en Zuid-Korea (Samsungs thuisland). Het is nog niet duidelijk of het programma nog wordt uitgebreid naar andere landen.

Daarnaast zou er ook een probleem kunnen zijn met de capaciteit van het programma. SamMobile geeft namelijk aan dat het bètaprogramma in de VS in het weekend vol kwam te zitten en er dus al vrij snel geen nieuwe gebruikers meer bij konden. Momenteel lijken er echter wel weer nieuwe aanmeldingen te worden geaccepteerd.

Samsung heeft bevestigd dat One UI 8 straks officieel wordt gelanceerd tegelijktijdig met de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Z Flip 7, en dus ook standaard op die apparaten geïnstalleerd zal zijn. Aangezien die foldables naar verwachting ergens in juli worden onthuld, lijkt het erop dat deze bèta niet heel lang meer actief zal zijn.

Er is meer dan genoeg om naar uit te kijken bij One UI 8. De software-update zal verschillende handige features introduceren, waaronder verbeterde ondersteuning voor multitasking, verbeteringen voor de veiligheid van telefoons, verbeterde manieren om bestanden te delen, aanpassingen voor Samsung Internet en Samsung Reminders en nog veel meer.