Samsung lanceert One UI 8-bèta voor Galaxy S25-modellen

We verwachtten eigenlijk al dat het bètaprogramma voor One UI 8 (gebaseerd op Android) ergens in de komende paar dagen van start zou gaan, maar nu heeft Samsung officieel aangekondigd dat de bèta gelanceerd is. De bèta is in ieder geval beschikbaar in de VS, het VK, Duitsland en Zuid-Korea. Samsung heeft niet expliciet aangegeven hoe het zit in Nederland en België.

Volgens de officiële aankondiging, introduceert de software-update "een nieuw tijdperk van software-intelligentie". Dit refereert onder andere naar multimodale AI en we verwachten dus vooral verbeteringen voor de AI-tools die al beschikbaar zijn op veel telefoons met One UI 7.

De Samsung Galaxy S25-toestellen krijgen als eerste toegang tot het bètaprogramma. het zou kunnen dat andere modellen later ook nog toegang krijgen, maar daar heeft Samsung nog nietsover gezegd. Het bedrijf heeft wel aangegeven dat het samen heeft gewerkt met Google om ervoor te zorgen dat het updateschema voor One UI nu beter op het updateschema voor Android in het algemeen aansluit. Hopelijk hoeven we dus niet meer heel lang te wachten op een nieuwe versie van One UI nadat de nieuwste versie van Android beschikbaar wordt gemaakt.

Deze aankondiging bevat ook nog wat informatie over de aankomende foldables van Samsung. Hoewel ze niet eens bij naam worden genoemd, geeft Samsung wel aan dat de uiteindelijke versie van One UI 8 zal "debuteren op de nieuwste foldables van Samsung". We verwachten dat de Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 en misschien ook de tri-fold Galaxy G Fold ergens in juli worden onthuld.

Hoe kan je toegang krijgen?

Breaking! 🔥The One UI 8 Beta Program is live in the UK and Germany for the Galaxy S25 series! pic.twitter.com/Wf2kOAlc4zMay 28, 2025

Hoewel we dus nog niet helemaal zeker weten of S25-gebruikers in Nederland en België toegang zullen krijgen tot de bèta, weten we wel hoe dit zou moeten werken.

Het is wel belangrijk om te onthouden dat een vroege versie van nieuwe software kan zorgen voor bugs en vreemd gedrag op he telefoon. Je kan dan wel de nieuwste features alvast uittesten, maar er is dus wel een risico dat je problemen kan ondervinden.

Als je een Galaxy S25-model hebt, en de One UI 8-bèta ook beschikbaar is in jouw regio, kan je deze proberen te downloaden door eerst de Samsung Members-app op je telefoon te openen. Zorg ervoor dat je hier bent ingelogd met je Samsung-account en je krijgt een uitnodiging voor het bètaprogramma te zien als deze beschikbaar is.

Accepteer die uitnodiging en je krijgt vervolgens instructies voor hoe je de bèta kan installeren. Dit kost je verder niets. Mocht je geen uitnodiging zien, dan is het helaas dus gewoon een kwestie van wachten tot de uiteindelijke release van One UI 8. Waarschijnlijk zal deze plaatsvinden in juli. Aan de hand van alles wat we tot nu toe gehoord hebben, lijkt het erop dat Google Android 16 officieel in juni zal uitbrengen, na het uitvoeren van zijn eigen bètatest.

Een aantal van de interessante One UI 8-verbeteringen die Samsung aanhaalt, zijn ondersteuning voor de Auracast-upgrade voor meerdere Bluetooth-verbindingen, een verbeterd 'Quick Share'-paneel en een update voor de Samsung Reminder-app die "handigere en intuïtievere functies" toevoegt om je herinneringen beter te organiseren.