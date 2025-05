One UI 8 bèta komt eraan en kan "Running Coach" introduceren

Hoewel One UI 7 nog maar recent naar oudere Samsung-toestellen is gekomen, lijkt het erop dat One UI 8 niet meer lang op zich laat wachten. De software-update zou ook een nieuwe Running Coach-functie kunnen introduceren.

Leaker @tarunvats33 (via Android Central) heeft een bericht gezien in de Samsung Members-app op Galaxy-toestellen met instructies voor deelname aan het One UI 8 bètaprogramma. Dat wijst erop dat de bèta wellicht de komende weken beschikbaar wordt.

One UI 8 is Samsungs versie van Android 16 en het is logisch dat Samsung probeert zo dicht mogelijk bij het updateschema van Google te blijven. Google heeft gehint op de lancering van Android 16 in juni, waarbij geruchten wijzen op dinsdag 3 juni als de grote dag.

Samsung heeft nog niets officieel gezegd over data of beschikbaarheid van One UI 8. Het zou wel logisch zijn dat de Samsung Galaxy S25-serie de eerste toestellen zullen zijn die in aanmerking komen voor het bètaprogramma.

Hardlooptrainingen

Nu de One UI 8 bèta steeds dichterbij komt, hebben we ook een gerucht over een nieuwe Running Coach-functie. Dit werd gespot door @GerwinvGiessen (via SamMobile). Deze functie kan deel uitmaken van de bestaande Samsung Health-app, maar ook een losstaande app worden.

Op basis van screenshots die op sociale media zijn geplaatst, gebruikt de coach de tracking van je telefoon en/of smartwatch om je huidige hardloopniveau te analyseren. Vervolgens geef de coach persoonlijke aanbevelingen.

“Running Coach maakt gebruik van 'level up'-analyses om je fitnessniveau te bepalen en je hardloopprogramma daarop af te stemmen”, vermeldt een van de infomenu's. “Dit helpt om je vooruitgang te volgen en het risico op blessures laag te houden terwijl je geleidelijk je conditie verbetert.”

Samsung heeft hier nog geen aankondiging over gedaan, maar misschien komt die ergens in juli. Dan worden de Samsung Galaxy Z Fold 7 en Samsung Galaxy Z Flip 7 verwacht en lanceren ze beide met One UI 8 aan boord.