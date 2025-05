Google Pixel 10 is verschenen in een van de vreemdste leaks tot nu toe

Het is niet echt een geheim dat de Google Pixel 10 waarschijnlijk ergens in augustus onthuld wordt. Het is dus niet per se heel vreemd dat er nu hier en daar wat beelden gelekt worden, maar het meest recente lek dat we zijn tegengekomen, is wel een hele aparte manier om kennis te maken met het aankomende toestel van Google.

@MarksGonePublic (via 9to5Google) spotte de Pixel 10 op straat in Vancouver, Canada. Schijnbaar werd daar een advertentie voor de Pixel 10 opgenomen. Hoe wist de leaker dat het om de Pixel 10 ging? Nou, 'Pixel 10' was meerdere keren te zien op de storyboards.

Gezien de flitser en thermometer-cirkel rechts van de camera's leek het hier om een Pixel 10 Pro of een Pixel 10 Pro XL te gaan. Het lijkt er ook op dat het design niet veel zal veranderen ten opzichte van de Google Pixel 9-serie.

Er was ook een glimp van een tagline te zien, waarin stond: "vraag meer van je telefoon". Het lijkt er dus op dat fotografie en AI weer centraal zullen staan bij de promotie van de Pixel 10 en zijn features.

Camera's en prijzen

🎬 Just out for a walk…stumbled onto a full-on commercial shoot for the Google Pixel 10 📱They had a macro probe lens, a Panavision rig, and 20+ crew members…to film someone holding a phone 😂If the Pixel camera’s so good, why not just use it? 👀 #BTS #Vancouver pic.twitter.com/muDluZfK75May 23, 2025

Tot nu toe zijn er eigenlijk nog niet zo heel veel geruchten en leaks verschenen over de Pixel 10-serie. Misschien is dat een teken dat de serie dit jaar geen hele grote upgrades krijgt. We verwachten in ieder geval wel een snellere processor, maar dat is ook redelijk standaard bij een nieuwe Pixel.

Misschien krijgen we op sommige vlakken zelfs te maken met wat downgrades. De standaard Google Pixel 10 krijgt volgens geruchten misschien een derde camera achterop, maar de andere twee sensoren worden misschien iets gedowngraded om de kosten wat lager te houden.

Nu we het toch over kosten hebben, een andere leak wijst op vergelijkbare prijzen voor de Pixel 10 en Pixel 10 Pro als voor de Pixel 9-varianten van vorig jaar. De Pixel 10 Pro XL zou iets meer kunnen kosten en de Pixel 10 Pro Fold kan misschien juist een lagere prijs krijgen.

De Google Pixel 9 Pro Fold had bij zijn release een adviesprijs van 1.899 euro, dus een prijsverlaging voor zijn opvolger zou zeker een positieve ontwikkeling zijn. De Pixel 9-serie werd gelanceerd op 22 augustus 2024 en we verwachten dat de nieuwe serie dit jaar weer rond diezelfde periode wordt onthuld.