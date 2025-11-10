OnePlus legt uit waarom de OnePlus 15 geen magnetisch draadloos opladen ondersteunt

Nadat de Google Pixel 10-serie dit jaar ondersteuning kreeg voor een MagSafe-achtig systeem voor draadloos opladen, hadden we eigenlijk verwacht dat andere fabrikanten van Android-telefoons dit ook zouden toevoegen. We weten nu dat OnePlus-fans in ieder geval nog wat langer moeten wachten totdat er een OnePlus-versie van MagSafe/Pixelsnap naar de beste OnePlus-smartphones komt.

De OnePlus 15 wordt wereldwijd gelanceerd op 13 november en hoewel nog niet elk detail en elke spec bekend is, weten we al wel dat hij een gigantische 7.300mAh-batterij krijgt, plus ondersteuning voor 120W bedraad opladen (via SuperVOOC) en 50W draadloos opladen (via AirVOOC).

Wat het toestel niet zal hebben, zijn ingebouwde magneten voor het draadloos opladen. OnePlus 15-eigenaars zullen dus los een hoesje met magneten moeten aanschaffen als ze toch gebruik willen maken van deze handigere vorm van draadloos opladen (en MagSafe-accessoires), net als bij de OnePlus 13 die in januari van dit jaar uitkwam.

Waarom heeft OnePlus er dan voor gekozen om niet het voorbeeld van Google te volgen? Rudolf Xu, Senior Product Marketing Manager bij OnePlus, gaf tijdens een recent pre-briefing evenement voor de OnePlus 15 het volgende aan: "We hebben geen magneten geïntegreerd in de telefoon omdat magneten te zwaar zijn, en we al de meeste ruimte hebben gereserveerd voor een grotere batterij."

"De [vrije] ruimte in de telefoon is erg beperkt. Zo heb je bijvoorbeeld de draadloze oplaadspoel, die al veel ruimte in beslag neemt. En als je magneten toevoegt, gaat dat niet alleen ten koste van comfort [vanwege het gewicht], maar het [betekent] ook dat de batterij kleiner moet zijn. En dan kunnen we [onze competitie] niet uitdagen met de grootst mogelijke batterij. Er zijn plus- en minpunten – je geeft en neemt."

Het is het wel waard om te vermelden dat de 7.300mAh-batterij in de OnePlus 15 dus ook 22% groter is dan de 6.000mAh-batterij in de OnePlus 13 en zo'n 40% groter dan de 5.200mAh-batterij in de Google Pixel 10 Pro XL. Apple deelt zelf officieel geen batterijcapaciteiten van zijn iPhones, maar er wordt geschat dat de iPhone 17 Pro Max een 5.088mAh-batterij gebruikt.

De OnePlus 15 in 'Sand Storm', 'Infinite Black' en 'Ultra Violet'. (Image credit: OnePlus / Future)

Op papier moet de OnePlus 15 dus in ieder geval een langere batterijduur bieden dan die drie andere telefoons die we hierboven noemden. Xu geeft ook aan dat Samsung dezelfde keuze maakt bij de beste Samsung-smartphones: "Samsung doet hetzelfde. Hun telefoons ondersteunen geen Qi2, maar hun cases ondersteunen [het] wel, dus claimen ze 'Qi2-ready'. Het is een vergelijkbare stijl [waar wij ook voor kiezen]. We willen je een [alternatieve] oplossing bieden."

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

"Dus de eerste feature die ondersteund wordt is, natuurlijk, draadloos opladen, en er zijn andere dingen die je kan doen met [onze OnePlus 15] case. Zo kan je het bijvoorbeeld, wanneer je in een auto zit, gemakkelijk met een auto-oplader verbinden. Of wanneer je [gaat] navigeren en gemakkelijk de kaart wil kunnen checken, kan je het met een standaard verbinden."

Het is dus maar net waar jij blij mee zal zijn. OnePlus geeft de prioriteit bij de OnePlus 15 aan een langere batterijduur, maar dat gaat dus wel enigszins ten koste van een handigere manier (maar ook langzamere manier) om draadloos op te laden.