De OnePlus Turbo-serie is geteased en bevat misschien gigantische batterijen

OnePlus zit zeker niet stil. Recent werd de OnePlus 15 gelanceerd, binnenkort arriveert de OnePlus 15R en nu heeft het bedrijf ook ineens aangekondigd dat het werkt aan een compleet nieuwe serie van telefoons genaamd de OnePlus Turbo-serie.

Li Jie Louis, de president van OnePlus China, kondigde deze nieuwe serie aan op Weibo (via Phone Arena) en zei dat de modellen "angstaanjagend sterke" prestaties, batterijduur en gaming-mogelijkheden moeten bieden in vergelijking met andere telefoons binnen dezelfde klasse.

Dat laatste gedeelte suggereert misschien al dat dit geen flagships zullen zijn, maar dat ze dus wel bijzonder krachtig zullen zijn voor modellen uit hun prijsklasse.

Gaming-prestaties werden ook meerdere keren benoemd in deze aankondiging, dus misschien wil OnePlus het met de Turbo-line-up opnemen tegen de beste gaming-telefoons op de markt. Er zijn alleen nog geen specs genoemd, dus we weten nog niet of dat een realistische verwachting is of niet.

Waarschijnlijk zullen we binnenkort meer te weten komen over de OnePlus Turbo-serie, want de post gaf al aan dat één of meer van de telefoons uit deze serie "op het punt staan om [gelanceerd te worden]". Het lijkt er echter wel op dat we tot ergens in 2026 moeten wachten en dat ze niet tegelijkertijd met de OnePlus 15R zullen verschijnen op 17 december.

Een 9.000mAh-batterij?

De OnePlus 15 heeft een 7.300mAh-batterij. (Image credit: Philip Berne / Future)

Hoewel we verder nog niet veel details hebben gekregen over deze aankomende telefoons, suggereert de leaker Smart Pikachu wel al dat de toestellen batterijen van rond de 9.000mAh kunnen krijgen. Dat is echt gigantisch, want de 7.300mAh-batterij in de OnePlus 15 is al enorm groot vergeleken met de batterijen van zijn rivalen (vaak 5.000mAh). De OnePlus 15 levert dan ook al een ongelofelijk goede batterijduur.

Een 9.000mAh-batterij kan dus een nog indrukwekkendere batterijduur bieden. Misschien is een grotere batterij echter ook wel nodig als de OnePlus Turbo-serie zich voornamelijk zal focussen op gaming. Een goede batterijduur is een belangrijke feature voor een gaming-telefoon, want gaming heeft nou eenmaal een grote (negatieve) impact op de batterijduur.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We vragen ons nu echter vooral af wat we moeten verwachten qua beschikbaarheid. Worden deze toestellen wereldwijd uitgebracht of exclusief in China? Tot nu toe zijn ze alleen nog maar gepromoot in China, maar we hopen natuurlijk dat wij ook kunnen genieten van die indrukwekkende batterijduur. Hopelijk komen we er snel achter wat de plannen van OnePlus voor deze nieuwe serie zijn.