De eerstvolgende OnePlus-telefoon kan een nog grotere batterij krijgen dan de OnePlus 15

Je kan in onze OnePlus 15 review lezen dat we erg onder de indruk waren van de nieuwe flagship smartphone van OnePlus. Hij kreeg niet voor niets vijf sterren en één van de redenen voor deze score is de fantastische batterijduur. Nu gaat er een gerucht rond dat suggereert dat de volgende telefoon van het merk een nog hogere batterijcapaciteit zal bieden.

Volgens de OnePlus-leidinggevende Li Jie Louis op Weibo (via Android Authority), zal de OnePlus 15R (ook wel bekend als de OnePlus Ace 6T in China) voorzien zijn van een gigantische 8.300mAh-batterij. Deze bron noemt echter wel specifiek de Chinese variant en het zou niet de eerste keer zijn dat een Chinese variant van een smartphone een hogere batterijcapaciteit krijgt dan de wereldwijde variant, maar het lijkt er dus hoe dan ook op dat de OnePlus 15R de lat nog iets hoger zal leggen dan de OnePlus 15 op dit vlak.

De OnePlus heeft namelijk een 7.300mAh-batterij en die is al groter dan de batterijen van de meeste andere smartphones op de markt. De toestellen die nog hogere capaciteiten bieden, zijn over het algemeen voornamelijk erg lompe, grote 'rugged smartphones' die meer zijn bedoeld voor outdoor-gebruik.

Los van die indrukwekkende batterijcapaciteit zou de OnePlus 15R verder volgens het bedrijf ook nog beschikken over 100W-snelladen. Dat is niet zo snel als het 120W-snelladen dat je bij de OnePlus 15 krijgt, maar moet er nog steeds voor zorgen dat je de telefoon enorm snel weer kan opladen.

Eerdere OnePlus-varianten

(Image credit: Future)

OnePlus is niet altijd even consistent geweest met de releases van de verschillende varianten van zijn smartphones, maar eerder dit jaar hadden we wel te maken met de OnePlus 13R en hoewel hij niet in Europa is uitgekomen, is er ook wel een OnePlus 13T uitgebracht. Dit zijn iets goedkopere varianten van de OnePlus 13 voor mensen die liever geen flagship-prijzen betalen.

De R- en T-varianten laten meestal een paar features achterwege om een lagere prijs mogelijk te maken en de T-varianten zijn meestal ook iets kleiner. Internationale beschikbaarheid van deze modellen is meestal vrij beperkt en dus niet altijd even consistent. De OnePlus 13R werd echter wel wereldwijd gelanceerd, maar wij kregen hier dus bijvoorbeeld geen OnePlus 13T, ondanks het feit dat er hier in het verleden wel T-modellen zijn uitgekomen.

Het lijkt erop dat de OnePlus 15R ook weer buiten China uit zal komen, maar we weten nog niet alle details over deze release. We weten wel dat hij als het goed is gelanceerd wordt op woensdag 17 december en dat hij erg goed beschermd zal zijn tegen water en stof.

OnePlus begon eerder deze maand met het teasen van de nieuw telefoon en hij zou rond dezelfde adviesprijs moeten zitten als de OnePlus 13R. Dat model had een adviesprijs van 749 euro. Natuurlijk brengen we je weer op de hoogte als er meer details bekend zijn.