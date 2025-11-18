OnePlus toont teaser van OnePlus 15R en nieuwe smartwatch

Onze review van de OnePlus 15 is amper een week oud en het bedrijf staat alweer klaar met meer nieuws: we hebben nu officiële teasers voor zowel de OnePlus 15R als een nieuwe OnePlus-smartwatch. Deze teasers vertellen ons niet echt veel over beide apparaten, maar we kunnen toch wel een onderbouwde gok doen over wat eraan komt. Ga naar de officiële OnePlus-website (via GSMArena) om zelf een kijkje te nemen.

Als eerste is er de OnePlus 15R, de opvolger van de OnePlus 13R. Dit is de goedkopere versie van de OnePlus 15 die een gelijkaardige ervaring moet bieden voor een lagere prijs. Je zou hem kunnen vergelijken met de Samsung Galaxy S25 FE. Op basis van eerdere lanceringen zal de OnePlus 15R vrijwel zeker de internationale versie zijn van de OnePlus Ace 6, die al in China is gelanceerd. Dat betekent dat we een Snapdragon 8 Elite-chipset krijgen, maximaal 16GB RAM, 1TB opslagruimte en een dubbele camera achteraan (50MP + 8MP).

Tik tak

(Image credit: Future)

Wat betreft het horloge, dat wordt omschreven als "Nieuw OnePlus-horloge", krijgen we alleen een eenvoudige afbeelding te zien. De kleine lettertjes op de website wijzen erop dat de volledige naam aan het einde van deze maand bekend wordt gemaakt en dat het horloge in december of januari op de markt komt.

Aangezien OPPO en OnePlus vaak gelijkaardige producten lanceren, zijn er geruchten dat de nieuwe smartwatch een aangepaste versie van de Oppo Watch S zal zijn. Dat horloge heeft een dun ontwerp en een batterijduur tot 10 dagen.

De meest recente OnePlus-smartwatch is de OnePlus Watch 3, die in februari werd gelanceerd. Later dit jaar verscheen er een kleinere versie van dit horloge, maar afgezien van het formaat (en de lagere prijs) zijn beide modellen hetzelfde. De OnePlus Watch 3 is wel nog steeds onze favoriete smartwatch voor Android-gebruikers.

Ten slotte zijn er nog geen prijzen voor de OnePlus 15R of het horloge. Op de website van OnePlus staat wel dat je je kan abonneren op de nieuwsbrief voor 200 euro korting op de OnePlus 15R en 50 euro korting op het horloge.