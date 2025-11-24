OnePlus bevestigt de lanceringsdatum van de OnePlus 15R en twee andere nieuwe apparaten

De OnePlus 15 werd een paar weken geleden nog gelanceerd, maar ondanks het feit dat het jaar al bijna voorbij is, heeft OnePlus nog meer lanceringen op de planning staan voor dit jaar. Het bedrijf heeft vandaag aangekondigd dat we op 17 december drie nieuwe apparaten kunnen verwachten.

Het belangrijkste product is de OnePlus 15R. Dit zal naar verwachting een net iets minder premium alternatief voor de OnePlus 15 worden, met nog steeds zeer degelijke specs. Het bedrijf heeft nog niet veel informatie gedeeld over dit model, maar laat wel weten dat hij in 'Charcoal Black' en 'Mint Breeze' (groen) zal verschijnen, een metalen frame zal hebben en over IP66-, IP68-, IP69- en IP69K-certificeringen zal beschikken.

De meeste smartphones op de markt hebben gewoon één certificering voor waterbestendigheid en bij flagships is dit meestal een IP68-certificering. Die geeft aan dat ze tot 1,5 meter diep ondergedompeld kunnen worden in water tot 30 minuten lang. De extra certificeringen hier geven aan dat de OnePlus 15R echter ook bestand is tegen water met een hoge druk en een hoge temperatuur.

Ondertussen hebben leaks ook al gesuggereerd dat de OnePlus 15R een Snapdragon 8 Gen 5-chip zal gebruiken (maar niet de 'Elite'-variant) en verder zal beschikken over twee 50MP-camera's, een 165Hz-scherm en een gigantische 8.000mAh-batterij. Die batterij zou dus nog groter zijn dan de indrukwekkende 7.300mAh-batterij in de OnePlus 15.

De 15R is waarschijnlijk maar een kleine downgrade ten opzichte van de OnePlus 15 (hierboven). (Image credit: Philip Berne / Future)

Andere apparaten en pre-orderaanbiedingen

Naast de OnePlus 15R zal het bedrijf op 17 december ook de OnePlus Watch Lite en de OnePlus Pad Go 2 lanceren. De Pad Go 2 zal beschikbaar zijn in de kleuren 'Shadow Black' en 'Lavender Drift'. We weten ook al dat de tablet ondersteuning zal hebben voor 5G, een antireflectieve afwerking voor zijn display zal gebruiken en beschikt over een geïntegreerde stylus.

Als deze telefoon en/of tablet voor jou wel interessant klinken, dan is het goed om te weten dat OnePlus ook al wat pre-orderaanbiedingen heeft aangekondigd. Bij een pre-order van de OnePlus 15R vanaf 17 december besparen gebruikers 100 euro en ontvangen ze een gratis 120W-adapterkit, de OnePlus 15R Sandstone Magnetic Case en een coupon ter waarde van maximaal 100 euro voor het inruilen van een oud toestel.

Bij het pre-orderen van de OnePlus Pad Go 2 (ook vanaf 17 december) kan je 50 euro besparen en verder genieten van een gratis smartwatch ter waarde van 279 euro (zolang de voorraad strekt), plus een extra inruilkorting van 30 euro.

Studenten en zakelijke gebruikers kunnen bovenop deze aanbiedingen ook nog 10% extra korting krijgen. Zet 17 december dus maar alvast in je agenda als je interesse hebt in een van deze nieuwe OnePlus-apparaten.