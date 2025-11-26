OnePlus 15R wordt eerste telefoon met deze krachtige processor

OnePlus heeft vandaag bevestigd dat de OnePlus 15R de eerste smartphone ter wereld gaat zijn met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 5-chipset. De OnePlus R-serie staat bekend om zijn focus op prestaties en bespaart gewoonlijk op camera's.

De Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 is de nieuwste toevoeging aan de Snapdragon 8-serie, die ook werd gebruik in oudere OnePlus-toestellen. Deze nieuwe chipset, die samen door Qualcomm en OnePlus is ontwikkeld, levert een enorme prestatiewinst op met 36% snellere CPU-prestaties ten opzichte van de vorige generatie, een toename van 11% in GPU-prestaties en tot 46% verbeterde AI-prestaties.

De OnePlus 15R wordt op 17 december volledig onthuld en in de aanloop naar de lancering heeft OnePlus al enkele details gedeeld. Zo is het ontwerp van de telefoon al onthuld en daardoor weten we ook dat de OnePlus 15R slechts twee camera's achteraan heeft en geen drie, zoals de OnePlus 15. Tot slot worden de OnePlus Pad Go 2 en Watch Lite tegelijkertijd onthuld met de nieuwe smartphone.