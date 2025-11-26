OnePlus 15R wordt eerste telefoon met deze krachtige processor

OnePlus 15
(Beeld: Blue Pixl Media)

OnePlus heeft vandaag bevestigd dat de OnePlus 15R de eerste smartphone ter wereld gaat zijn met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 5-chipset. De OnePlus R-serie staat bekend om zijn focus op prestaties en bespaart gewoonlijk op camera's.

De Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 is de nieuwste toevoeging aan de Snapdragon 8-serie, die ook werd gebruik in oudere OnePlus-toestellen. Deze nieuwe chipset, die samen door Qualcomm en OnePlus is ontwikkeld, levert een enorme prestatiewinst op met 36% snellere CPU-prestaties ten opzichte van de vorige generatie, een toename van 11% in GPU-prestaties en tot 46% verbeterde AI-prestaties.

