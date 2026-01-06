Samsung heeft zojuist het vouwbare scherm zonder vouwlijn onthuld dat de iPhone Fold nodig heeft

We horen nu al een tijdje dat Apple zijn eerste vouwbare iPhone van een scherm zonder zichtbare vouwlijn wil voorzien. Dat is misschien ook (deels) de reden dat we dit toestel nog steeds niet gezien hebben, want de technologie leek gewoon nog niet gereed te zijn. Nu lijkt daar eindelijk verandering in te zijn gekomen, want Samsung heeft nu zo'n vouwbaar scherm zonder vouwlijn vertoond tijdens CES 2026.

Afbeeldingen van dit display zijn inmiddels ook al gedeeld door onder andere SamMobile en @UniverseIce. Samsung toonde dit paneel naast dat van de Samsung Galaxy Z Fold 7 om het verschil extra duidelijk te maken.

Bij de Galaxy Z Fold 7 is er nog steeds een vouwlijn zichtbaar op de plek waar je de telefoon dichtvouwt, al is deze vouwlijn al veel minder opvallend dan bij voorgaande generaties. Dit nieuwe paneel lijkt echter helemaal geen zichtbare vouwlijn meer te hebben.

BREAKING！Samsung showcased a foldable display with no visible crease at CES 2026.The panel looks excellent in terms of overall quality and also adopts under-display camera technology. Most importantly, there is no crease at all.This display technology is expected to be used… pic.twitter.com/BuL1gke9AZJanuary 6, 2026

Apple kan het mogelijk als eerste gebruiken

Dit nieuws is mogelijk iets relevanter voor de iPhone Fold dan voor Samsung-smartphones. @UniverseIce claimt namelijk dat Apple deze displaytechnologie zal gebruiken en de vouwbare iPhone kan dus wel eens de eerste smartphone met dit vouwbare display zonder vouwlijn worden.

Natuurlijk brengt Samsung naar verwachting dit jaar ook weer nieuwe foldables uit, maar @UniverseIce, die toch wel een redelijk goede reputatie heeft op het gebied van leaks en geruchten, geeft niet aan dat dit display gebruikt zal worden door de flagship Samsung Galaxy Z Fold 8. De leaker geeft wel aan dat er een kans bestaat dat het display gebruikt wordt op de Samsung Galaxy Wide Fold. Dat zou mogelijk een nieuwe foldable kunnen zijn die een meer tabletvormige beeldverhouding kan krijgen. Samsungs mobiele divisie moet dan wel bereid zijn om (waarschijnlijk flink) voor deze technologie te betalen.

Dat suggereert ook dat toekomstige Samsung-smartphones met dit soort displays mogelijk nog duurder kunnen worden dan de huidige foldables van het bedrijf.

Hoe dan ook, de iPhone Fold wordt waarschijnlijk in september naast de iPhone 18-serie gelanceerd, terwijl de Samsung Galaxy Wide Fold mogelijk al in juli verschijnt. We moeten dus sowieso nog wel een aantal maanden wachten voordat we deze displaytechnologie bij een nieuwe smartphone zullen terugzien.