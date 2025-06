Krijgt jouw iPhone iOS 26? Dit zijn de modellen die het omgedoopte iOS 19 niet zullen ondersteunen

Apple lijkt van plan te zijn om volgende week zijn plannen voor iOS 19, de softwareversie die mogelijk omgedoopt wordt tot iOS 26, te delen. Nu suggereert een nieuw gerucht dat de nieuwe software op sommige oudere iPhones niet meer ondersteund wordt.

Volgens een "erg betrouwbare" bron die in contact is geweest met MacRumors, zijn de oudste toestellen die iOS 19/iOS 26 zullen ondersteunen de iPhone 11-modellen en de iPhone SE 2. Die telefoons werden respectievelijk in september 2019 en april 2020 gelanceerd.

De iPhones die wel iOS 18 kunnen draaien, maar niet meer de volgende software-update krijgen, zijn waarschijnlijk dus de iPhone XR, de iPhone XS en de iPhone XS Max. Die drie modellen werden in september 2018 door Apple aangekondigd.

Hou er wel rekening mee dat deze informatie nog niet officieel door Apple is bevestigd. Zelfs als sommige oudere toestellen overigens niet meer de update naar iOS 26 krijgen, is er nog steeds een kans dat ze wel nog een tijdje veiligheidsupdates krijgen. Zo kreeg de iPhone 8 bijvoorbeeld in maart 2025 ook nog een update.

Los van de mogelijke naamsverandering van iOS 19 naar iOS 26 hebben we inmiddels nog meer geruchten gehoord over de volgende grote software-update voor de iPhone. De interface zal schijnbaar flink veranderd worden en daar werd ook al naar gehint in Apple's eigen WWDC 2025-uitnodigingen.

Er worden allerlei nieuwe features verwacht in onder andere Berichten, Music en Notities, waaronder automatische vertalingen voor berichten in andere talen en geanimeerde album art op je vergrendelscherm voor je afspeellijsten.

Er zijn ook leaks verschenen over een speciale gaming hub die beschikbaar wordt gemaakt op iPhone en andere Apple-apparaten, plus over de introductie van meer AI-stemassistenten die werken met iOS, waaronder misschien zelfs Google Gemini.

Alles zal volgende week maandag, op 9 juni, onthuld worden tijdens Apple's Worldwide Developer Conference (WWDC). Dit is het jaarlijkse evenement waar Apple nieuws deelt over de veranderingen die onderweg zijn naar iOS, macOS, iPadOS en meer. We zullen je natuurlijk op de hoogte houden van de belangrijkste updates.