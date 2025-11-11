Een geheime nieuwe Pixel-update is gelekt: dit zijn de upgrades die je kan verwachten

Er lijkt binnenkort een nieuwe software-update voor Pixels aan te komen met verschillende verbeteringen en oplossingen voor bestaande problemen. De update zou misschien zelfs vandaag al kunnen verschijnen.

Dat klinkt allemaal nog een beetje vaag, maar dat komt omdat Google dit zelf ook nog niet heeft aangekondigd. Een mobiele provider in de VS, Verizon, heeft dit nieuws (per ongeluk) gedeeld. Er was op de website van de provider een volledig changelog te zien voor de aankomende update. De informatie is vrij snel weer van de website gehaald, waarschijnlijk omdat deze informatie nog niet onthuld mocht worden. Gelukkig spotte Droid Life deze details toen ze nog wel live stonden.

Deze november-update wordt schijnbaar uitgerold naar elk model vanaf de Google Pixel 7a. De update moet onder andere algemene verbeteringen bevatten voor opladen en batterijgebruik, plus een nieuwe reeks veiligheidspatches.

Ook zullen er naar verwachting wat bug fixes aanwezig zijn. Zo is er een oplossing voor een probleem dat ervoor kan zorgen dat bepaalde apps niet laden en eentje voor een probleem waardoor de webcammodus niet goed werkt in combinatie met sommige andere apparaten.

Prestatie- en cameraproblemen

Deze verbeteringen en bug fixes zijn waarschijnlijk ook bedoeld voor alle Pixel-modellen die de update zullen ontvangen. Daarnaast is er ook een oplossing onderweg voor een probleem waar specifiek de Pixel 8-serie, de Pixel 9-serie en de Pixel Fold last van hebben. Dit probleem veroorzaakt systeeminstabiliteit en tragere prestaties.

Als laatste is er ook een fix onderweg voor de Pixel 9- en Pixel 10-modellen om een probleem op te lossen waarbij foto's gemaakt met de ultrawide- en telefotolenzen een soort regenboogachtig kleurpatroon vertonen onder sommige omstandigheden.

Er lijken dus niet echt nieuwe features onderweg te zijn, maar batterijverbeteringen klinken altijd positief en bug fixes en veiligheidspatches zijn natuurlijk ook altijd mooi meegenomen.

Natuurlijk raden we je aan om deze informatie wel met een korreltje zout te neen totdat Google zelf details deelt over de update. Het lijkt ons echter niet waarschijnlijk dat een provider zoals Verizon de verkeerde informatie heeft gekregen.

Als je hoopte op wat meer nieuwe features, heb je misschien overigens alsnog geluk. Eerder hoorden we namelijk ook al dat er binnenkort een nieuwe 'Pixel Feature Drop' aankomt, compleet met nieuwe thema's en andere aanpassingsmogelijkheden.