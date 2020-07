Xbox Series X trailer overzicht: alles wat je moet zien

De Xbox Games Showcase mag dan over zijn, maar dat betekent niet dat je alle mooie trailers die onthuld zijn niet nog een keer kunt bekijken.

Alle titels hieronder worden ofwel tegelijkertijd met de Xbox Series X op de markt gebracht of net na de verkoopdatum. De spellen zijn ook allemaal onderdeel van Xbox Game Pass. Van Halo Infinite tot Forza Motorsport 8, hieronder vind je alle uitgebrachte trailers.

Halo Infinite

Halo Infinite opende de Xbox Games Showcase met een knaller. Een prachtige gameplaytrailer toonde een meer traditionele Halo die terug doet denken aan de glorietijden van Halo: Combat Evolved. Er waren echter ook genoeg verrassingen in de trailer te zien, zoals een nieuw stuk gereedschap in Master Chief zijn arsenaal: een grijphaak.

Fable

Het regent al maanden geruchten, maar Microsoft heeft nu eindelijk bevestigd dat er een nieuwe Fable onderweg is. Ontwikkeld door Playground Games, de studio verantwoordelijk voor de fantastische Forza Horirzon series. Fable lijkt een reboot te worden van de originele Xbox-titel die werd gelanceerd in 2004.

State of Decay 3

Zijn zombie survivalgames helemaal jouw ding? Dan moet je State of Decay 3 zeker in de gaten houden. Met een sterke focus op co-op in State of Decay 2, zijn we benieuwd wat ontwikkelaar Undead Labs voor ons in petto heeft voor deel drie van de serie.

Forza Motorsport 8

Een nieuwe Xbox-console wordt altijd bijgestaan door een subliem uitziende Forza Motorsport-game en bij de Xbox Series X zal dat niet anders zijn. Forza Motorsport 8 moet flink wat voordeel uit ray tracing halen en het ziet ernaar uit dat fans van de serie op hun wenken bediend worden met de nieuwe racetitel.

Tell Me Why

Tell Me Why is afkomstig van de makers van Life is Strange en het heeft er alle schijn van dat ook deze game een ware emotionele achtbaanrit wordt. De game wordt episodisch uitgebracht en dit interactieve drama zou zomaar eens beter kunnen zijn dan alles wat Netflix te bieden heeft.

Phantasy Star Online 2: New Genesis

Phantasy Star Online 2 belooft de immens populaire Japanse MMO de oversteek te laten maken naar de westerse mensenmassa met de zijn release op Xbox Series X in 2021. Met ongekend geavanceerde karakteraanpassingsmogelijkheden en eindeloos veel avontuur gaat deze game ontzettend veel van je tijd in beslag nemen.

CrossfireX

We hebben eindelijk een glimp mogen opvangen van CrossfireX. De game, ontwikkeld door Remedy Entertainmaint dat ook verantwoordelijk was voor Alan Wake en Control, liet in de trailer zien dat we mogen rekenen op ontzettend mooie visuals en tal van filmische scènes.

The Medium

The Medium heeft het in zich om een bijzonder angstaanjagende horrorgame te worden, en de nieuwste trailer toont de gepatenteerde gameplaymechaniek 'Dual-Reality'. Deze feature laat het spel zich afspelen in twee verschillende werelden, die allebei op hetzelfde tijdstip getoond worden. Intrigerende beelden.

Everwild

Everwild werd voor het eerst getoond op XO19. Het is de gloednieuwe titel van Rare. De ontwikkelaar belooft een onvergetelijke ervaring in een natuurlijke en magische wereld. Gezien het succes van Rare's Sea of Thieves hebben wij in ieder geval goede hoop.

The Gunk

Gunk wordt gemaakt door de ontwikkelaars van SteamWorld. De game speelt zich af in een uitgestrekte, buitenaardse wereld. Je komt dreigende vijanden tegen, lastige puzzels en nog veel meer in je zoektocht om een vergeten planeet te redden.

Stalker 2

De award-winnende Stalker-franchise komt naar de Xbox Series X. Stalker 2 krijgt de niet-lineaire verhaallijn waar spelers van de serie aan gewend zijn, evenals rollenspel-elementen in een post-apocalyptische wereld. Een game om in de gaten te houden.

Tetris Effect: Connected

Muziek, kleurrijke graphics, en Tetris; wat heb je nog meer nodig? Tetris Effect Connected brengt het klassieke puzzelspel naar de Xbox One, Xbox Series X, en Windows 10.

Warhammer 40.000: Darktide

Warhammer 40.000: Darktide is een nieuwe co-op actiegame die je met vier spelers tegelijkertijd kunt spelen. Samen speel je tegen hordes vijanden. Warhammer speelt zich af in Tetrium, het epicentrum van het kwaad. Je mag van geluk spreken als je er levend uitkomt.