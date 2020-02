WhatsApp dark mode komt naar desktops en je kan het nu al testen

WhatsApp dark mode komt binnenkort naar desktops volgens recent ontdekte code voor de webversie van de chat-app.

Het nieuwe kleurenschema werd ontdekt door ontwikkelaar Mahesh B Wijerathna, die zijn bevindingen op Twitter publiceerde. Hij voegde ook screenshots toe die laten zien hoe het ontwerp eruit zal zien, als het eenmaal is geïmplementeerd.

I've been developing the Dark mode for @WhatsApp desktop for sometime now and i just saw these updates on v0.4.930 which has their signature dark color. They might release the dark mode soon. Here's how it looks at the moment. Pinging @WABetaInfo pic.twitter.com/JFc40rvZgYFebruary 24, 2020