Google bevestigt problemen met Gmail-spamfilters en werkt aan herstel

Het is je misschien al opgevallen dat er in het weekend problemen waren met de automatische filters en spamcontrole in je Gmail-inbox. Google heeft deze problemen inmiddels officieel erkend en een oplossing zou nu naar gebruikers komen.

Volgens het Google Workspace Status Dashboard (via Engadget) kregen gebruikers van Google’s maildienst op zaterdag te maken met meerdere problemen. Eén daarvan was het verkeerd classificeren van emails door de ingebouwde automatische filters van Gmail.

Die filters zijn bedoeld om minder belangrijke mails, zoals aanbiedingen en updates van sociale media, automatisch in aparte tabbladen te plaatsen. Deze functie bestaat al jaren en werkt meestal goed. Je kunt de indeling bovendien handmatig aanpassen door emails tussen tabbladen te verslepen.

Door de problemen met deze ‘misclassificatie’ kan het zijn dat je primaire inbox ineens werd overspoeld met aanbiedingen, nieuwsbrieven en updates van websites waarvoor je je hebt ingeschreven, in plaats van de reguliere mails.

Spam en vertraagde mails

Ook spam ontkwam er niet aan. (Image credit: Shutterstock)

Niet alleen de automatische filter zorgde voor problemen bij Gmail-gebruikers. Google meldt dat er ook sprake was van “verkeerd geclassificeerde spamwaarschuwingen”, waarbij Gmail aangaf dat emails niet waren gecontroleerd op spam, onbekende afzenders of schadelijke software.

Mogelijk heb je bij sommige berichten de melding gezien: “Gmail heeft dit bericht niet gescand op spam, niet-geverifieerde afzenders of schadelijke software.” Het is niet duidelijk of de spamcontroles daadwerkelijk faalden, of dat deze waarschuwing onterecht werd weergegeven. Daarnaast werden er door zowel gebruikers als Google zelf ook “vertragingen bij het ontvangen van email” gemeld.

Er is ook goed nieuws: het probleem werd zondagochtend als “opgelost” gemarkeerd. Wel lijken er in Google’s eigen logboeken verschillen te zitten over hoe lang de problemen precies aanhielden en wanneer de oplossing volledig werd uitgerold.

Je Gmail-inbox zou inmiddels weer normaal moeten functioneren, al waarschuwt Google dat sommige meldingen “kunnen blijven verschijnen” bij emails die zijn verzonden vóórdat het probleem werd verholpen. Google belooft daarnaast nog met een analyse te komen van wat er precies is misgegaan, zodra het interne onderzoek is afgerond.