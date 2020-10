Verwachte prijs OnePlus Nord maakt hem geduchte concurrent voor iPhone SE

The OnePlus Nord is cheaper than the OnePlus 8 (pictured)

De OnePlus Nord zal "minder dan 500 dollar kosten". De aankondiging van de prijs was goed verstopt in een Instagram story van de (intussen leeggehaalde) account onepluszlitething van het bedrijf. Gewoonlijk worden de prijzen in dollar en euro rechtstreeks overgenomen door OnePlus, dus we verwachten hier een lokale prijs onder de 500 euro.

Dit nieuws verscheen niet lang na de officiële bevestiging dat de betaalbare smartphones van het merk door het leven zouden gaan als de OnePlus Nord-reeks. Dit veegde ook meteen geruchten rond de namen OnePlus Z en OnePlus 8 Lite van de kaart.

Dit zijn de beste smartphones onder de 500 euro

Met een prijskaartje onder de 500 euro zal de OnePlus Nord beduidend goedkoper zijn de OnePlus 8 die je vanaf 699 euro kan aanschaffen.

Hoewel we geen exacte prijs hebben gekregen, zouden we niet verbaasd zijn als "onder 500 euro" zich vertaalt in 499 euro.

The subtle OnePlus Nord price confirmation (Image credit: OnePlus)

Hoe verhoudt de OnePlus Nord zich tot de concurrentie?

Met een prijs onder de 500 euro komt de OnePlus Nord in drukke wateren terecht.

We denken in de eerste plaats aan de iPhone SE met een vanafprijs van 489 euro voor het model met 64GB opslag. Die prijs gaat nog verder hoogte in voor 128GB opslag (539 euro) en 256GB opslag (659 euro). Andere populaire toestellen onder de 500 euro zijn de Samsung Galaxy A51 (369 euro) en de Huawei P30 van vorig jaar.

We weten momenteel nog niets over de exacte specificaties van de OnePlus Nord of wanneer het toestel precies uit de doeken zal worden gedaan. We wachten alvast vol spanning af en houden jullie op de hoogte!