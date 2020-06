OnePlus Nord officieel bevestigd als naam voor betaalbare OnePlus smartphone

De OnePlus Nord is eindelijk officieel. Althans, de naam dan; na maanden van speculatie bevestigt de Chinese fabrikant nu in een persbericht dat OnePlus Nord de naam is van het binnenkort te verschijnen toestel.

Eerder dit jaar gingen we er nog massaal vanuit dat de smartphone de naam OnePlus 8 Lite of OnePlus Z meekreeg. Naarmate de tijd vorderde, dook de term OnePlus Nord steeds vaker op.

In de aankondiging meldt OnePlus dat 'Nord' een nieuwe productlijn voor het bedrijf betekent. Dit zou erop kunnen duiden dat de betaalbare smartphone een naam zal hebben die een extensie is van 'OnePlus Nord'.

OnePlus-oprichter en CEO Pete Lau bevestigt verder dat de Nord-smartphone als eerste beschikbaar zal komen in Europa en India, terwijl een select aantal gebruiken in Noord-Amerika ook de kans krijgen om het toestel te testen via een gelimiteerd bètaprogramma na de lancering.

Het is nog niet helemaal duidelijk waarom OnePlus een bètaprogramma gebruikt in de Verenigde Staten, laat staan hoeveel toestellen er beschikbaar zullen zijn.

OnePlus heeft verder laten weten dat het 100 exemplaren van haar nieuwe smartphone beschikbaar stelt om te bestellen op 1 juli om 10:00 Nederlandse tijd.

Wat heeft de OnePlus Nord te bieden?

Het is niet de eerste keer dat OnePlus op de proppen komt met een toestel dat niet meteen behoort tot het high-end segment qua specificaties. In 2015 deed het bedrijf al een poging om het middensegment te betreden met de OnePlus X.

De fabrikant zelf heeft nog geen verdere informatie verstrekt over de OnePlus Nord. De naam is dus het enige kenmerk wat we tot dusver zeker weten over de smartphone. Diverse leaks geven ons echter een idee van wat we zoal kunnen verwachten.

Volgens recente geruchten is er een dubbele frontcamera aanwezig (32MP + 8MP), verstopt in het cameragat dat in het scherm zit verwerkt.

Een ander gerucht wijst erop dat er een Snapdragon 765G chipset aanwezig is op de Nord, inclusief 6GB RAM en een 6,65 inch scherm. Aan de achterzijde is er naar verluidt ruimte gemaakt voor drie camera's. Saillant detail: diezelfde bron spreekt over slechts één camera aan de voorzijde.

Oudere berichten hadden het nog over de MediaTek 1000 als chipset voor deze smartphone, met onder meer een 6,4 inch scherm. Deze specs zijn al een tijdje niet meer voorbijgekomen in recente geruchten.

Kortom: zo heel veel is er nog niet helemaal duidelijk over de OnePlus Nord. We verwachten op korte termijn meer informatie te krijgen over het te verschijnen betaalbare 5G-toestel van de Chinese fabrikant.