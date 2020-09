Sony Xperia 1 II en Xperia 5 II zouden Android 11, 12 én 13 krijgen

Zelfs met de belangrijkste telefoons krijg je vaak maar een paar grote Android-updates. Maar Sony zou een aantal van zijn telefoons voor een lange tijd kunnen gaan ondersteunen, want een bron suggereert dat de Sony Xperia 1 II en Sony Xperia 5 II drie grote Android-updates krijgen, waarmee ze helemaal tot Android 13 gaan.

Die claim is gemaakt door Androidnext.info (een Japanse site met Android nieuws en lekken). Het is niet duidelijk waar de site deze informatie vandaan heeft, dus we zouden het zeker met een korrel zout nemen. Daarnaast wordt er ook gezegd dat de Sony Xperia 1, Xperia 5, en Xperia 10 II nog één grote update krijgen, die ze naar Android 11 brengt.

Tot slot beweert de site dat de Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia Ace, Xperia 8, Xperia 8 Lite, Xperia XZ3, en eerdere Xperia modellen zullen blijven hangen bij Android 10.

Goed en slecht nieuws

Dus als deze informatie juist is, dan is het goed nieuws voor eigenaren van Sony's nieuwste vlaggenschip en voor iedereen die de aagenkomende Sony Xperia 5 II koopt, maar minder goed voor eigenaren van andere Sony-telefoons.

Toch is het een stap in de goede richting en een die wellicht op toekomstige Sony-telefoons zal worden herhaald, vooral omdat Samsung een soortgelijke aankondiging heeft gedaan voor zijn toestellen.

We weten natuurlijk nog niet eens of deze informatie juist is, maar als dat wel zo is, verwachten we dat Sony binnenkort een aankondiging zal doen. Misschien doet het dat wel bij de lancering van de Xperia 5 II, die waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar zal plaatsvinden, en mogelijk nog voor het einde van september.

