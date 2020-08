Populaire Samsung Galaxy A51 krijgt drie jaar Android-updates, evenals Galaxy Z Flip

Samsung heeft nog meer telefoons en tablets toegevoegd aan de lijst van apparaten die het drie jaar lang Android-updates zal geven. Onder andere de Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy Fold en de Samsung Galaxy Tab S7 Plus staan op de lijst.

Samsung kondigde in eerste instantie aan dat de Samsung Galaxy Note 20 serie drie jaar Android updates zou krijgen toen de smartphones begin augustus werden onthuld. Hetzelfde is van toepassing op de Galaxy S20 en zelfs de Galaxy S10-reeks van vorig jaar. Het was goed nieuws aangezien de meeste fabrikanten van Android-telefoons twee jaar updategarantie geven, als dat al het geval is.

Nu heeft Samsung die lijst uitgebreid met telefoons en toestellen die het afgelopen jaar zijn uitgebracht, waaronder de Samsung Galaxy Z Fold, zowel de Galaxy Z Flip als de Z Flip 5G, en de aankomende Galaxy Z Fold 2. Zowel 5G als 4G LTE-versies van de Galaxy A51 en Galaxy A71 zijn opgenomen, net als de unieke Galaxy S10 Lite. Tot slot krijgen de Galaxy Tab S7 Plus, Galaxy Tab S7 (en hun 5G-varianten), Tab S6 en Tab S6 Lite ook nog eens 3 jaar Android-totaal.

Dat is min of meer met terugwerkende kracht vanaf het jaar van de release, dus de Galaxy S10-telefoons die vorig jaar al zijn geüpgraded naar Android 10 krijgen nu al Android 12; de apparaten die dit jaar zijn uitgebracht zullen worden geüpgraded naar Android 11 als dat later in 2020 wordt uitgebracht en krijgen updates tot en met Android 13.

Samsung heeft zich niet alleen verbonden aan drie jaar updates voor zijn huidige toestellen, maar ook voor toekomstige toestellen in de bovengenoemde toestelfamilies: de Galaxy S, Note, Z, en A-reeksen, evenals de Tab S-tablets.

Gezien de groeiende toezeggingen hopen we dat meer toestellen van Samsung dezelfde toewijding krijgen, vooral in het goedkopere segment. Gezien het feit dat de iPhone 6S, die in 2015 voor het eerst werd uitgebracht, iOS 14 krijgt als dat later dit jaar uitkomt, lopen de Android-smartphones nog steeds achter op de curve wat betreft updates. Het is alvast een bemoedigende trend om te zien dat Samsung de lijst met driejaarlijkse upgrades van telefoons uitbreidt.

Samsung zal waarschijnlijk niet alleen zijn. Microsoft heeft al een vervolg gegeven aan zijn eigen engagement voor drie jaar Android updates in zijn aankomende Surface Duo. Wellicht dat ook andere telefoonmakers dit voorbeeld zullen volgen.