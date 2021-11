'Samsung Galaxy Tab S8 Lite verschijnt in 2022'

De Galaxy Tab S8 is de langverwachte opvolger voor de vlaggenschip-tablets van Samsung. Volgens een leak komt er ook een budgetmodel genaamd de Galaxy Tab S8 Lite.

Het gerucht, wat van Galaxy Club komt, suggereert dat er vier varianten van de nieuwe tablet komen, waarvan de Lite-versie het goedkoopst is.

Het leak bevestigt de naam van het toestel niet, dus het is mogelijk dat Samsung ervoor kiest om het de Galaxy Tab S8 Fan Edition te noemen, net als bij de Galaxy Tab S7 FE.

Volgens eerdere geruchten komen er, naast de goedkopere versie, drie andere tablets. Een standaard Galaxy Tab S8 met een 11 inch scherm, een Tab S8 Plus met een 12,4 inch scherm en een Tab S8 Ultra met een scherm van 14,6 inch.

We weten nog niet wanneer we de tablets kunnen verwachten. In het verleden heeft Samsung enkele maanden gewacht met het uitbrengen van een goedkoper model, terwijl de rest van de reeks al beschikbaar was. Het kan zijn dat niet alle nieuwe tablets tegelijk op de markt komen.

Analyse: wanneer krijgen we de tablets te zien?

De Samsung Galaxy Tab S7 Plus. (Image credit: Future)

De verwachting was dat de Galaxy Tab S8-reeks eerder dit jaar zou verschijnen, maar dat is niet gebeurd. Samsung brengt meestal elk jaar nieuwe tablets op de markt. Het is nog niet duidelijk of we ze ook kunnen verwachten in 2021.

Er zijn een aantal data waarop we meer informatie kunnen krijgen. Zo vindt techbeurs CES plaats in januari 2022. Daar horen we waarschijnlijk meer over de Samsung Galaxy S21 FE en misschien ook over de tablets.

De kans lijkt ons echter groter dat de Tab S8-reeks wordt aangekondigd in februari. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Samsung dan de Galaxy S22-reeks aan smartphones bekend zal maken en de tablets zullen volgen.