Samsung Galaxy Tab S7 FE review

Review in twee minuten

De markt voor tablets is de voorbije jaren zeer sterk afgenomen, maar daar heeft de pandemie verandering in gebracht. Apple blijft de dominante macht, en Samsung blijft een van de laatste grote fabrikanten van Android tablets.

De Samsung Galaxy Tab S7 FE is de laatste middenmoter van het bedrijf en brengt het best van de vlaggenschip Tab S7-reeks naar een lager prijspunt. Veel van de functies blijven behouden, maar de minder krachtige chipset houdt het prijskaartje zo laag mogelijk. Daarmee is het een goed alternatief voor mensen die op zoek zijn naar een flinke tablet zonder daar teveel voor te moeten betalen.

De Tab S7 FE biedt alles dat je van een Galaxy Tab verwacht, waaronder DeX, de feature van Samsung waarmee je jouw tablet omtovert tot een desktop. Dit lijkt goed te werken als een alternatief voor je gewone computer, maar het lost de algemene tekortkomingen van Android op grotere schermen niet op.

De tablet komt met een groot 12,4 inch scherm waardoor hij geschikt is voor productiviteitstaken, maar hij ontbreek wel enkele premium features, waaronder een OLED-display of een hoge beeldverversing. Het scherm is echter vrij helder en duidelijk, waardoor we dit de tablet kunnen vergeven.

Als je op zoek bent naar een productiviteitslaptop, dan kunnen we je ook melden dat de Samsung Galaxy Tab S7 FE met een S Pen stylus komt. Hiermee wordt het maken van notities en tekenen samen met scrollen vrij makkelijk en comfortabel.

Ondanks zijn slanke ontwerp komt de Samsung Galaxy Tab S7 FE met een indrukwekkend grote batterij. Met 10.000mAh houdt hij het wel even vol, en de batterijduur is zo goed dat we de heel trage laadsnelheden door de vingers kunnen zien.

De Samsung Galaxy Tab S7 FE is een goede optie voor iedereen die op zoek is naar een Android tablet die geschikt is voor zowel productiviteitstaken als het binge-watchen van reeksen. Hij is veel goedkoper dan zijn voorganger en heeft mogelijk iets meer functies dan zijn iOS-tegenhanger. Verwacht gewoon geen volwaardige vervanger van jouw PC.

Prijs en beschikbaarheid

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Aakash Jhaveri) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Aakash Jhaveri) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Aakash Jhaveri)

De Samsung Galaxy Tab S7 FE is nu verkrijgbaar in twee verschillende vormen. De versie met 4GB RAM en 64GB opslaggeheugen krijgt een adviesprijs van 649 euro. Voor 6GB RAM en 128GB opslag betaal je 699 euro.

Daar krijg je steeds ook een S Pen bij. Het Book Cover Keyboard is apart verkrijgbaar voor 159,99 euro. Alle modellen op onze markt komen met Wi-Fi en 5G-connectiviteitsopties.

Design

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Aakash Jhaveri) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Samsung heeft met zijn laatste tablets ook meer aandacht geschonken aan het ontwerp van de toestellen, en dat zien we ook in de goedkopere reeksen. De Galaxy Tab S7 FE voelt met zijn stevige metalen behuizing, platte randen en grote display niet minder premium aan dan andere topklasse Android tablets. De achterkant vertoont snel vlekken, maar deze kan je ook eenvoudig wegkrijgen.

Met een dikte van 6,3 millimeter voelt de tablet slank en high-end aan, al kan hij voor sommigen te dun zijn en onveilig in de hand liggen. Dankzij de dikke bezels heb je wel genoeg ruimte om hem vast te houden.

Samsung plaatste de webcam in het midden van de bovenste bezel als je de Tab horizontaal houdt. Dat voelt voor ons beter aan dan de selfiecamera die op de korte bezel van bijvoorbeeld de nieuwe iPad Pro zit.

De Galaxy Tab S7 FE wist ook zijn poorten en knoppen juist te plaatsen, waardoor er nooit iets in de weg zit. Als je hem horizontaal houdt, dan zitten de aan/uit-knop en volumeknoppen in de linkerbovenhoek. De speakers bevinden zich aan de zijkanten, en rechts vind je de USB-poort terug. Onderaan zit de magnetische connector.

Als je niet van plan bent om met de toetsenbordhoes aan de slag te gaan, dan kan je de S Pen boven- of onderaan magnetisch vastklikken, of zelfs naast de camera.

De afmetingen van de tablet zorgen er samen met het gewicht van 600 gram voor dat hij makkelijk mee te nemen is een rugzak of tas. Op vlak van ontwerp doet hij dus zeker niet onder voor meer premium tablets die je op de markt kan terugvinden.

Display

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Aakash Jhaveri) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Een van de grote verschillen tussen de Samsung Galaxy Tab S7 FE en de Tab S7 of Tab S7 Plus is het scherm. Op vlak van paneeltype, resolutie en beeldverversing krijg je hier middenklasse-alternatieven, namelijk een 12,4 inch LCD-scherm met een resolutie van 1.600 x 2.560 en beeldverversing van 60Hz.

Waar we eerst dachten dat het scherm ons teleur zou stellen, bleek het ons toch aangenaam te verrassen. Alledaagse gebruikers zullen er weinig op kunnen aanmerken. De resolutie was steeds voldoende, ook als we meerdere apps of webpagina's geopend hadden. De 16:10 beeldverhouding was ook zeer welkom en maakte het aangenamer tijdens het lezen of productiviteitstaken.

Met een schermgrootte van 12,4 inch is het niet bepaald een kleine tablet te noemen. De grootte, helderheid, kleurenreproductie en aanraakgevoeligheid waren allemaal beter dan we in een laptop of iPad van deze klasse hebben gezien.

Het scherm komt tevens met bezels die langs alle kanten symmetrisch lopen, en ze zijn tevens net diep genoeg om goed in je handen te liggen, zonder dat je iets van effect hebt op je kijkervaring.

De Galaxy Tab S7 FE heeft een beeldverversing van 60Hz, wat toch stilaan teleurstellend begint te worden. De goedkopere smartphones van Samsung komen allemaal met hogere ververssnelheden, en vanwege de ProMotion displays van Apple die met een veel hogere beeldverversing én hoger prijskaartje komen, zou Samsung hier een mooie voorsprong kunnen nemen ten opzichte van zijn rivaal.

Er is geen HDR-certificatie, wat wel wilt zeggen dat beelden er iets minder uitspringen dan bij tablets die dat wel hebben.

In het algemeen was de kijkervaring van de Galaxy Tab S7 FE vrij goed. Ze is niet echt perfect, maar slaagt er wel in om de basis juist te doen, met enkele functies die vooral belangrijk zijn voor alledaags gebruik. De opstelling van de dubbele stereospeakers was ook heel aangenaam, met voldoende helderheid en luidheid om een kleine kamer mee te vullen.

Specificaties, prestaties en camera

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Hier begint je wel op te vallen waar Samsung op de kosten bespaarde. De Tab S7 FE ruilt de vlaggenschip-processor om voor een middenklasse Qualcomm Snapdragon 750G chipset, samen met 4 of 6GB RAM. Daarmee is hij sterk genoeg voor dagelijkse taken en eenvoudig multitasken, maar tijdens onze tests vielen de beperkingen ons op tijdens het games. Als je competitief wil gamen op de tablet, dan ga je beter aan de slag met de Lenovo Tab P11 Pro.

Tijdens onze tests schakelde de tablet zonder problemen over tussen Google Docs, berichtenapps en vrij intensieve browsesessies. Occasioneel duurde het iets meer dan een seconde om een app te openen of opnieuw te laden, maar er was niet veel dat alles vertraagde.

Als je echter vaak met een high-end smartphone werkt waar apps onmiddellijk openen en multitasken enorm vlot gaat, dan voelt de Tab S7 FE misschien wat traag aan. Dat was bij ons zelden het geval, zelfs bij het bewerken van foto's, overzetten van media of werken met meerdere tabs in Chrome.

De Galaxy Tab S7 FE ondersteunt Samsung DeX, een premium functie waarmee de tablet een desktop emuleert en je makkelijker met meerdere schermen kan werken. Dit is een andere interface die zijn inspiratie haalt bij besturingssystemen van desktops, voorzien van een taakbalk, snellere shortcuts en vensters die je zelf van grootte kan veranderen.

Dit slaagt er echter niet in om de beperkingen van Android voor de tablet-interface te overwinnen, waardoor we enkel naar DeX overschakelden als we onze apps op een andere manier wilden plaatsen voor een betere workflow.

Net als bij andere tablets van Samsung is de S Pen wel een geweldige toevoeging met enkele innovatieve functies zoals schrijven op het scherm, herkenning van jhe handschrift, annotaties, handtekeningen en de mogelijkheid om te tekenen. Een van de leukste opties is om tijdens een videogesprek het scherm op te delen zodat je in de ene helft je vergadering kan volgen, en in de andere helft notities kan maken met de stylus. Dit is tevens de eerste keer dat de S Pen bij een toestel in deze prijsklasse verschijnt.

Er is tevens een microSD-kaartsleuf voorzien voor gebruikers die daarmee aan de slag willen.

(Image credit: Aakash Jhaveri)

De Samsung Galaxy Tab S7 FE komt in onze contreien naast Wi-Fi ook met 5G, wat een leuk pluspunt is. Daarmee is hij handig onderweg. Als videogesprekken belangrijk zijn voor jou, dan zal je niet teleurgesteld worden door de microfoons en camera's op deze tablet. De beeld- en geluidskwaliteit was steeds uitstekend, zelfs zonder hoofdtelefoon. De camera achteraan is tevens geschikt voor het occasioneel inscannen van een document.

Mensen die op zoek zijn naar een alledaagse vervanger voor hun laptop, hebben met de Tab S7 FE mogelijk een beter toestel in hun handen dan zijn grotere broers, en dat voornamelijk dankzij zijn grotere scherm, betere efficiëntie, kracht en lagere prijs. Als jouw workflow iets meer CPU- of GPU-intensieve prestaties vraagt, dan kan je natuurlijk met de meer premium Tab S7 of S7 Plus aan de slag.

Batterijduur

Afbeelding 1 van 1 (Image credit: Aakash Jhaveri)

De Samsung Galaxy Tab S7 FE blinkt ook uit op vlak van batterijduur. Met een 10.900mAh batterij houdt hij je volledige werkdag van acht uren zeker wel vol.

Eenvoudige taken, zoals het maken van notities, hebben amper een invloed op de batterijduur. Een videogesprek van 45 minuten consumeerde ongeveer 5 procent van de batterij, en 's nachts ging er in de slaapstand amper iets verloren. Als je de tablet wil gebruiken als een secundair toestel, dan zal hij het ongetwijfeld meerdere dagen uitzingen.

Helaas is de laadsnelheid van de tablet wel het minst indrukwekkende aspect van alle prestaties. Ook al ondersteunt de Tab S7 FE 45W snelladen, toch heeft de bijgeleverde adapter slechts een uitvoer van 15W en duurt het meer dan vier uur om de tablet van nul volledig op te laden. Na onze eerste tests besloten we om de tablet 's nachts op te laden.

Moet je de Samsung Galaxy Tab S7 FE kopen?

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Aakash Jhaveri) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Koop hem als...

Je op zoek bent naar een sterke aanvullende tablet De Galaxy Tab S7 FE blinkt in ongeveer alles uit en scoort hoog op onder meer zijn display, functionaliteiten, draagbaarheid en batterijduur.

Je op zoek bent naar een Android tablet Er bestaan zeker krachtigere Android tablet, maar de Tab S7 FE volstaat voor de meeste gebruikers dankzij de aanwezigheid van veel premium functies.

Je vooral veel media wil consumeren Dankzij het grote, 12,4 inch scherm, dubbele stereospeakers en een lichte vormfactor is dit een tablet die perfect geschikt is voor gaming en het bingen van je favoriete series.

Koop hem niet als...

Je reeds in het ecosysteem van Apple zit iPads bieden je een betere tabletervaring met geoptimaliseerde applicaties en meer functies. Als iOS voor jou volstaat, dan hou je het best bij een iPad.

Je de beste Android tablet wilt De Samsung Galaxy Tab S7 Plus is een veel betere tablet met een beter display, quad-speakers, sterkere hardware en meer.

Je op zoek bent naar een volwaardige draagbare computer Android is zeker gebruiksvriendelijk, maar het is geen alternatief voor een besturingssysteem van een laptop. Dan lijkt een Chromebook ons een betere optie, die minstens even goedkoop zal uitdraaien.

Eerste review: juli 2021