Lenovo Tab P11 Pro review

De Lenovo Tab P11 Pro wil veel dingen tegelijkertijd zijn: een vervanger voor laptops, een geweldige tablet en meer. Het maakt niet al deze ambities waar, maar als het dat op een vlak wel doet, dan is het met stijl. Tegen deze prijs is het een van de beste mediatablets die je vandaag de dag op de markt kan vinden.

Review in een notendop

In 2021 lijkt de tabletmarkt net als de afgelopen jaren te stagneren. De iPad blijft de dominante speler op zowel het vlak van bestverkopende als meest bekende tabletmodel. In de beperkte ruimte die overblijft, wordt er veel gevochten. Amazon, Samsung en Huawei zijn hier de grote spelers met elk hun niche, en hier komt Lenovo nu ook zijn geluk beproeven.

Als openingszet kiest het het voor de Tab P11 Pro, wat een rechtstreekse concurrent vormt voor Samsung. Met een 2K OLED-scherm, vier stereo-effect speakers en een grote batterij zal het zeker aantrekkelijk zijn voor cinefielen, maar het heeft echter nog een geheim wapen.

Misschien wilt Lenovo inspelen op de bedrijfsgerichte consumenten die de ThinkPad-reeks van computers vereren, maar hoe dan ook komt de P11 Pro met ondersteuning voor de 'Lenovo Pen' en een heel slim uitziend toetsenbord met een kickstand.

Het eerdergenoemde scherm is ook een pareltje. Met 11,5 inch display en een beeldverhouding van 16:10 is het de ideale grootte van een tablet zonder dat deze gigantisch aanvoelt, en hij toont de meeste widescreen content heel mooi.

De OLED-tech houdt in dat de kleuren mooi tot hun recht komen, samen met de diepere zwarte tinten, en het scherm heeft ook een accurate kleurnauwkeurigheid. Het display is helder genoeg om binnen te gebruiken (dankzij 500 nits) en ook bij sterk zonlicht in de buitenlucht kan je er nog enigszins mee werken. Door de hoge resolutie is lezen ook enorm leuk, omdat er geen tekst fout wordt weergegeven. Voor films, lezen en games is het een geweldige tablet. Het enige wat nog ontbreekt is een hogere beeldverversing.

De viervoudige speakers dragen ook hun steentje bij. Ze worden luid genoeg zonder op hogere niveaus voor verstoring te zorgen, en met de stereo scheiding zit het eveneens snor. Vooral de bas is een hoogtepunt, al zitten er ook voldoende details in de midden- en hogere tonen, dus je zal er ook perfect actiefilms op kunnen bekijken.

Audiofielen zullen wel teleurgesteld zijn in het weglaten van een 3,5mm headphone jack. Bij toestellen die je voornamelijk thuis of op bureau zal gebruiken, is het gebrek aan opties om met bedrade apparaten te werken een vervelende hindernis.

De bouwkwaliteit is goed. De tablet is gemaakt van een stevig aanvoelend aluminium in een unibody design. Er is geen gekraak of verbuiging, en het ligt prettig in de hand zonder te zwaar te worden. De kleurversies zijn beperkt, maar dit toestel is toch ontwikkeld om op een bureau of in een woonkamer gebruikt te worden, dus het is niet de bedoeling dat hij opvalt.

De software is echter wel een rommel, of eerder: Android op tablets is een groot probleem. Er is een enorm gebrek aan apps die herkennen dat ze op een tablet worden geïnstalleerd, wat tot schaalproblemen, vertragingen en crashes leidt.

Er zijn ook problemen als het op de app-beschikbaarheid aankomt. Als je voornamelijk werkt met de G Suite, dan is er geen probleem. Android is echter nog niet volledig compatibel met een reeks apps die essentieel zijn in bepaalde industrieën. Als je wilt schrijven onderweg of werken met de aangename Lenovo Pen, dan zal dit zeker werken. Hij zal echter beter presteren als een mediaspeler dan een werkpaard.

De batterijlevensduur van de tablet is wel een pluspunt. Bij Wi-Fi (er is ook een LTE-optie beschikbaar) waren we in staat om tot 10 uur schermtijd te krijgen over meerdere dagen van gebruik.

Dat is een mooie prestatie die wordt bijgestaan door de mogelijkheid tot snelladen en sterke standby-tijden. De P11 Pro is een welkome afwisseling voor zij die graag een volledig seizoen op Netflix in één keer uitzitten.

Qua prestaties scoort de tablet voldoende. De Tab P11 Pro is goedkoper dan enkele rivalen van Samsung door onder meer gebruik te maken van een zwakkere processor, de Snapdragon 730G, die vergezeld is met 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen.

Het heeft genoeg kracht om basistaken uit te voeren en je door de interface te begeleiden, maar je zal significante lag opmerken zodra hij meer intensief werk moet verrichten, zoals games. Dit kan ook te maken hebben met de hoge resolutie van het display.

De Lenovo Tab P11 Pro is een geduchte tegenstander voor de Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Het heeft een heerlijk display, sterke speakers en een premium ontwerp tegen een prijs die de high-end concurrentie ondermijnt. Als productiviteitsmachine is er echter nog altijd één groot probleem: Android voor tablets is na 8 jaar nog steeds niet opgewassen tegen de concurrentie.

Als je op zoek bent naar een tablet die een mini-vervanger wordt van jouw televisie met sterke mediavaardigheden, dan is de Lenovo Tab P11 Pro nog steeds een van de beste opties voor zijn prijs. Mensen die de tablet voor professionele doeleinden willen inschakelen blijven beter nog even bij laptops.

Lenovo Tab P11 Pro prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar vanaf 549 euro

Wi-Fi en LTE-opties beschikbaar

De Lenovo Tab P11 Pro is nu beschikbaar in België en Nederland. Hij komt in slechts één kleur, en er zijn twee verschillende configuraties mogelijk.

Het basismodel heeft enkel Wi-Fi, en het duurdere model komt met LTE middels een bijgevoegde SIM-kaartsleuf. De geheugen en RAM-configuraties blijven hetzelfde, en er zijn geen opties met meer opslag of RAM.

Ontwerp

Metalen unibody ontwerp, 485g

Toetsenbord en kickstand beschikbaar

Geen headphone jack

De Lenovo Tab P11 Pro is duidelijk ontworpen voor twee specifieke scenario's. Eentje ervan is ter vervanging van jouw televisie, om je te vergezellen als je rustig op de bank een serie of film wilt kijken. Zijn vorm, beeldverhouding en meer komen hiermee overeen, maar helaas geldt dit niet voor elk aspect van de tablet.

Amazon heeft enkele reeksen tablets, waaronder de Amazon Fire HD 10, die hetzelfde doen maar andere bouwmaterialen hebben. De Lenovo heeft een volledig aluminium unibody ontwerp en voelt aan alsof het een granaatinslag kan overleven.

Daar komt het tweede scenario bij kijken, namelijk voor gebruik als mobiel werkstation. Hij is voorzien van genoeg rechte lijnen en scherpe hoeken, waardoor het lijkt alsof hij uit een handboek over industrial design is gevallen. Hij past zo binnen een kantoor of vergaderzaal, en zal er ook onderweg slim uitzien. Dit wordt versterkt door het toetsenbord en de kickstand case.

(Image credit: TechRadar)

Beide accessoires zijn vervaardigd uit kunstmatige vezels die robuust aanvoelen en makkelijk schoon te maken zijn. De standaard wordt op zijn plaats gehouden met sterke magneten, en het toetsenbord verbindt zich met een set pogo pins aan de basis. Dit bespaart geknoei met bluetoothverbindingen als je moet werken; de connectie is ijzersterk.

De bijbehorende onderdelen voelen goed aan, maar als totaalpakket is het wat minder geslaagd. De speling van het toetsenbord en de scherpe standaard houden in dat dit niet de meest comfortabele of praktische optie is om langdurig mee op je schoot te werken.

Het toetsenbord is typisch Lenovo. We zeggen daarmee niet dat het exact dezelfde kwaliteit heeft als van een ThinkPad, maar wel dat je mag rekenen op brede toetsen heeft met een goede key travel (het verschil in afstand tussen een wel en niet ingedrukte toets).

De toevoeging van een touchpad voelt wel wat vreemd, zeker omdat de tablet op Android loopt. De kleine grootte van het touchpad zorgt ervoor dat het onhandig is in gebruik, en zijn aanwezigheid verpest de mogelijkheid van een extra rij toetsen. We hadden perfect kunnen werken met een combinatie van het touchscreen en enkel het toetsenbord.

Lenovo heeft ook ondersteuning voor een pen voorzien. De Lenovo Pen heeft 4.096 niveaus van drukgevoeligheid en gaf onze beperkte schetsen en tekeningen goed weer. Het werkt mooi als je wat kleine tekeningen wilt maken, maar het schiet volgens ons tekort als je een digitaal artiest bent. Dat is grotendeels te wijten aan het gebrek aan kwaliteitsvolle of geoptimaliseerde apps waarmee je dit soort werk op Android-tablets kan doen.

(Image credit: Lenovo)

Sommigen zullen op slag teleurgesteld worden door het gebrek van een 3,5mm koptelefooningang. Bij een tablet die gebruikt wordt als mediaspeler is dit vrij hinderlijk. Rond het scherm heen zijn de bezels aangenaam dun, al is het bijgevoegde paneel groot, zelfs voor een tablet. Hij voelt dus elegant in je handen, wat wordt bijgestaan door de slanke aard van het toestel (5,8 mm dik). De tablet past dus makkelijk in een zak.

Er is interessant genoeg wel een gezichtsscanner toegevoegd die je in staat stelt om jouw toestel te ontgrendelen met jouw gezicht. Dit werkte in onze tests vaker niet dan wel, en de bijgevoegde vingerafdrukscanner of aan/uit-knop blijkt een snellere en veiligere keuze. De uitwerking is dus nog niet helemaal geslaagd.

De Lenovo Tab P11 Pro voelt toch alsof hij zijn prijskaartje meer dan waard is, en hij is ook sterk genoeg om enkele klappen op te vangen en toch nog te blijven gaan.

Display

11,5 inch 1600 x 2560 display

AMOLED technologie

Geen hoge beeldverversing

Net zoals bij elk ander toestel valt of staat een tablet met de kwaliteit van zijn scherm. We moeten hier echter meer rekening houden met de scenario's waarin je het toestel gebruikt dan de 'objectieve' kwaliteit van het paneel. Dit display kan zeker met de grote jongens mee. Het is helder, scherp met een resolutie van 1600 x 2560, contrastrijk en geeft kleuren nauwkeurig weer.

Het is geweldig als je er films mee wilt kijken. De eindeloze AMOLED-zwarte tinten dragen mee goed zorg voor HDR-content. Ongeacht de inhoud, of het nu actie, documentaires of iets anders is, dit is het scoort scherm dat de kijkervaring de nodige ondersteuning geeft.

Het heeft geen hoge beeldverversing, wat jammer is, maar dat hoeft geen gigantische teleurstelling te zijn. Voor videocontent en lezen maakt het weinig verschil. Als je ermee wilt gamen, dan is het mogelijk wat vervelend.

(Image credit: TechRadar)

Ook vanuit een professioneel perspectief blijft het beeld positief. Het is niet accuraat genoeg voor het serieus bewerken van foto's, maar de kleuren blijven wel steeds waarheidsgetrouw en springen er wat uit dankzij de AMOLED.

De 16:10 beeldverhouding is geweldig als je video bekijkt. Dat gezegd is het wel iets minder ideaal als je aan documenten werkt. Het is eerder ongemakkelijk dan een echt probleem, maar 3:2 schermen zijn lichtjes hoger en geven je iets meer document om naar te kijken. Er moest duidelijk worden gekozen tussen professioneel gebruik en video, en het laatste heeft gewonnen.

Het scherm blijft ook mooi zichtbaar buitenshuis. Zodra we opnieuw mogen reizen zal het ongetwijfeld in veel verschillende omgevingen gebruikt kunnen worden.

In het totaalplaatje valt ons op dat er tijdens de ontwikkeling veel aandacht naar het scherm is gegaan. Deze investering loont ook, want het display op de Lenovo Tab P11 Pro werkt aangenaam en is een mooie stap vooruit ten opzichte van andere toestellen in deze prijsklasse.

Camera

Twee camera's achteraan (13MP + 5MP)

Twee camera's vooraan (8MP + 8MP)

Slechte prestaties, zeker bij weinig licht

We blijven steeds dezelfde vraag stellen: wie neemt er foto's op een tablet? Er is duidelijk een markt voor, anders waren de camera's op tablets al lang uitgestorven.

De Lenovo Tab P11 Pro heeft vier camera's: twee vooraan, twee achteraan. Geen enkele van deze camera's kan echter kwalitatief sterk genoemd worden.

De benodigdheden voor een 'mooie' foto, namelijk detail, dynamisch bereik, saturatie en contrast, ontbreken allemaal. Deze camera's zijn gemaakt voor het maken van een snelle foto van een bord of afbeelding, of het inscannen van een document. Dit zal jouw reiscamera zeker niet vervangen.

Zoals je kan verwachten presteren de camera's ook niet zo geweldig bij weinig licht en geven ze een hoopje ruis. Probeer dit soort omgevingen hiermee dus zeker te vermijden.

We vinden het jammer we dat de selfiecamera niet zo sterk is. Nu videoconferenties steeds meer vanzelfsprekend worden, voelt dit toch aan als een gemis. Ook al zijn webcams vaak niet echt kraakhelder, tijdens een werkgesprek leek het alsof er een spook in het kader zat, wat niet echt goed overkomt.

De camera-app werkt snel en is vrij beperkt qua functies. Er is wel een flitser ingebouwd, en achteraan kan je een groothoekcamera terugvinden. Niemand koopt natuurlijk een tablet voor zijn uitstekende camera, en in dat beeld brengt de Lenovo Tap P11 Pro geen verandering.

Cameravoorbeelden

Details en kleuren ontbreken, en de camera staat bij deze tablet niet op de eerste plaats. (Image credit: TechRadar)

Specificaties en prestatie

Snapdragon 730G chipset

6GB RAM

128GB opslaggrootte

High-end kracht ligt niet altijd binnen de verwachtingen van een tablet. Dit zijn toestellen die zich richten op videocontent en het verwerken van documenten, en beide vragen niet echt veel energie. Zij die iets meer eisen van hun toestellen, waaronder bijvoorbeeld gamers, kiezen vaak voor iets anders - zoals bijvoorbeeld een laptop.

De Lenovo Tab P11 Pro nestelt zich goed in dit stereotype. De ingebouwde Snapdragon 730G stuurt zonder problemen de meeste zaken aan, maar zodra er meer wordt gevraagd, begint hij al snel te zweten.

Met een single-core score van 527 en een multicore score van 1.614 op Geekbench 5 liggen de prestaties op hetzelfde niveau als die van de high-end Snapdragon 845 van 2018.

De bijgevoegde 6GB RAM zijn genoeg om zonder problemen enkele apps in het geheugen te houden, en de 128GB opslag houdt je wel meerdere jaren zoet.

Als je wilt gamen, dan stuit je al snel op het 2K-scherm. Veeleisende titels, zoals PUBG, liepen verre van lekker en probeerden tevergeefs op een constante framerate in de best mogelijke resolutie te lopen. De tablet zal zonder problemen alledaagse zaken draaien, maar het is zeker geen vervanging voor een console, en het blijkt ook geen iPad Pro.

Wat ons een groter probleem lijkt dan het gebrek aan pure kracht is het gebrek aan stabiliteit van Android op tablets. Android loopt nu al bijna 10 jaar op tablets en heeft meerdere iteraties gekend, met nieuwe functies die blijven opstapelen. De gebruikservaring toont echter een volledig ander verhaal.

Ook al lijkt de interface voornamelijk stabiel, het grote probleem ligt bij de apps. Deze zijn vaak niet geoptimaliseerd voor tablets. De apps 'verwachten' dat ze op een smartphone worden geopend, en het programma wordt dan ook zo weergegeven, zonder opties om het volledige scherm te vullen. Vaak weigeren de apps dan ook dienst als je de tablet horizontaal wenst te gebruiken, wat heel vervelend is als je met een toetsenbord werkt.

Het aansluiten van het toetsenbord schakelt een 'productiviteitsmodus' in, die je ook zelf kan instellen. Deze modus werkte vaak heel goed, maar in enkele gevallen merkten we ook een eindeloze cyclus op van crashende apps die enkel kon worden doorbroken door het herstarten van het toestel.

Gebruikers die erop willen werken, zullen al snel een groter probleem opmerken dan de compatibiliteit van apps, namelijk de beschikbaarheid van applicaties. Android heeft geen uitgebreid ecosysteem voor tablet-apps, wat wel het geval is bij iPads. Zij die de overstap willen maken, moeten dus eerst kijken of alles wel beschikbaar is op Android.

Voor licht gebruik en werk is de P11 Pro meer dan geschikt. Het vormt een leuk toestel als je op zoek bent naar iets om mee te schrijven. Hij werkt goed voor spreadsheets, en de G Suite van apps is handig voor teamwerk. Gebruikers die meer veeleisende of gespecialiseerde taken willen uitvoeren, gaan beter op zoek naar een laptop in dezelfde prijsklasse.

Als je er dingen mee wil doen die je doorgaans verwacht van een tablet, dan zal je merken dat de Lenovo Tab P11 Pro je zeker niet teleurstelt.

Batterijduur

8,600mAh batterij

18W snelladen

Kan een volledige dag mee tussen twee oplaadbeurten

Als de Lenovo Tab P11 Pro met iets uitpakt, dan is het wel de batterijduur.

We deden ons best, maar over meerdere dagen gebruik heen blijkt het bijna onmogelijk om hem leeg te krijgen. Bij een licht tot gemiddeld gebruik waren we in staat om 10 uren schermtijd uit het toestel te halen, wat indrukwekkend is.

Dit houdt onder meer in dat de tablet een geweldig toestel is voor mensen die vaak met het vliegtuig reizen. De standby-tijden zijn een hoogtepunt, aangezien de tablet slechts enkele procentjes aan energie kwijtraakt per nacht.

Bij de TechRadar-batterijtest (een video met de volledige resolutie op Wi-Fi tegen de maximale helderheid voor 90 minuten) ging het toestel van 100 naar 91 procent, wat een sterk resultaat is.

Ook de toevoeging van een relatief snelle lader in de doos was leuk. Het opladen van een 8.600mAh batterij is een flinke onderneming, dus dit soort oplader is bijna verplicht.

We hebben nog geen beeld op wat de prestaties zullen zijn als LTE actief is, maar we zijn hoe dan ook onder de indruk. Dit soort batterijlevensduur is handig voor elk soort gebruiker.

Moet ik de Lenovo Tab P11 Pro kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop hem als...

Je een goede batterijlevensduur zoekt Dankzij zijn grote batterij kan de Lenovo Tab P11 Pro blijven gaan, ongeacht wat je ermee doet. Daarmee is het een geweldige keuze voor lange reizen en andere momenten dat je niet snel een lader bij de hand hebt.

Je een kleine vervanger voor jouw TV nodig hebt Deze tablet heeft een geweldig display en goede speakers, waardoor hij voor velen een leuke toevoeging is aan de woonkamer.

Je een flexibel toestel zoekt om te schrijven Het is geen tablet die ontworpen is voor productiviteitsdoeleinden, maar de Lenovo Tab P11 Pro is dankzij zijn flexibiliteit een uitstekende toevoeging aan jouw schrijfarsenaal.

Koop hem niet als...

Je er groot werk mee wilt verrichten

Als je meer verwacht dan het verwerken van tekst en licht werk met spreadsheets, dan kies je beter voor een laptop, of zelfs een tablet die niet op Android draait, gezien het gebrek aan geoptimaliseerde apps.

Je absoluut stabiliteit nodig hebt

Android heeft op tablets nog vaak problemen met bugs, haperingen en andere ongemakken, en het ziet er niet naar uit dat er snel verandering in komt. Als je snel gefrustreerd bent, dan is dit niet het toestel voor jou.