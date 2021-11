Samsung Galaxy S22 en S21 FE releasedatums mogelijk gelekt

De releasedata van de Samsung Galaxy S22 en de Samsung Galaxy S21 FE laten lang op zich wachten en de geruchtenmolen draait op volle toeren. Nieuwe leaks geven een beter beeld van wanneer de smartphones precies gaan komen.

Volgens Samsung-nieuwssite SamMobile komt de Galaxy S22-reeks in februari op de markt. Dat sluit aan bij eerdere geruchten die we hebben gehoord over deze telefoons.

De website claimt ook dat Samsung de Galaxy S21 FE zal onthullen bij de Consumer Electronics Show (CES 2022), die van 5 tot en met 8 januari plaatsvindt.

Geen verdere vertragingen?

De Samsung Galaxy S21-reeks verscheen in januari 2021. De opvolger werd aanvankelijk een jaar later, in januari 2022, verwacht. Dat lijkt nu februari te worden. Samsung wil waarschijnlijk eerst de S21 FE op de markt brengen en CES 2022 is een geschikt evenement om de smartphone aan te kondigen.

We wachten al het hele jaar op de lancering van de Galaxy S21 FE. Het Samsung Unpacked-evenement in oktober leek de uitgelezen kans om de smartphone aan te kondigen, maar dat bleef uit.

Analyse: voor elk wat wils bij Samsung

(Image credit: Future)

Een release in januari is later dan verwacht voor de Galaxy S21 FE, aangezien de S20-variant in oktober 2020 verscheen. Meestal hanteert Samsung elk jaar ongeveer dezelfde releasedata.

Dit heeft mogelijk te maken met een aantal externe factoren, zoals de coronapandemie en het wereldwijde chiptekort. De Galaxy Note 21 verscheen immers ook niet dit jaar, mogelijk vanwege dezelfde redenen. Er ging zelfs een gerucht rond dat de S21 FE ook niet zou komen.

Nu lijkt het dat we de telefoon gaan zien in januari. Dat is later dan verwacht, maar het is een belangrijke release voor Samsung. De S21 FE wordt een goedkoper alternatief voor de Galaxy S22-reeks, die we een maand later verwachten. Voor ieder budget zal er een Samsung-smartphone beschikbaar zijn.