Samsung Galaxy S22 Ultra: 'cameraspecificaties verschillen niet veel van de S21 Ultra'

Er wordt al veel informatie over de Samsung Galaxy S22-reeks gelekt, terwijl we de toestellen pas over enkele maanden verwachten. Niet alle leaks zijn positief, aangezien de Samsung Galaxy S22 Ultra naar verluidt geen geweldige verbeteringen kent op het gebied van de camera's.

Respectabel leaker Ice Universe tweet over de cameraspecificaties van de S22 Ultra, met daarin details over de lenzen en sensoren. Hij meldt echter niets over de specs van de selfiecamera.

S22 Ultra camera108mp Improved version of HM3 main 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 8512MP 0.6X sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120 10MP 10X new sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 1110MP 3X new sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36October 26, 2021 See more

Ice Universe benoemt de aanwezigheid van een 108MP hoofdcamera, een 12MP groothoeklens, een 10MP periscoopcamera (10x zoom) en een 10MP telelens (3x zoom). Als je een Samsung Galaxy S21 Ultra in bezit hebt, klinken deze specificaties je vast bekend in de oren. Ze zijn namelijk identiek.

Naar verluidt zijn er weinig verschillen op te merken op het gebied van de camera's. Ogenschijnlijk krijgen de hoofdcamera en zoomcamera's verbeterde sensoren. Ook is de diafragma naar het schijnt iets beter, maar het gaat al met al om zeer kleine verbeteringen.

Sommige geruchten suggereren dat de Samsung Galaxy S22 Ultra over een 192MP of zelfs 200MP hoofdcamera zal beschikken. Dit nieuwe gerucht stelt echter dat dit onjuist is.

Analyse: er zijn mogelijk alsnog cameraverbeteringen

Hoewel de Samsung Galaxy S22 Ultra geen enorme sprong in cameraspecs krijgt volgens Ice Universe, betekent dit niet dat het toestel helemaal geen verbeteringen bevat.

Vaak implementeert Samsung belangrijke nieuwe camerasoftware in toestellen wanneer het bedrijf de cameraspecificaties tussen generaties gelijk houdt. Zo is ook Single Take verschenen. Het is een van de belangrijkste fotografiemodi in Samsung-smartphones vandaag de dag.

We hopen dat er ook dit keer genoeg redenen zijn om van de Samsung Galaxy S22 Ultra te houden.