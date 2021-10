Achterkant Samsung Galaxy S22 Ultra uitgelekt

De Samsung Galaxy S22 Ultra lijkt een ander design te krijgen dan de rest van de modellen in de serie, mits we de geruchten moeten geloven. Een gelekte afbeelding van de achterkant van de Galaxy S22 Ultra laat meer zien van het ontwerp.

De afbeelding verscheen voor het eerst op het Chinese social media-platform Weibo (via Android Authority). Daarin is een zwarte achterplaat te zien met vijf gaten in het bekende P-patroon. Deze gaten zijn vermoedelijk waar de camera’s van de smartphone doorheen moeten steken.

Dit patroon is anders dan we zagen in eerdere leaks, waarbij de volledige P-vorm uitgesneden was. Het lijkt alsof de standaard Galaxy S22 en de Galaxy S22 Ultra verschillen qua lay-out voor de camera’s.

De Note Ultra?

Het lijkt alsof de Galaxy S22 Ultra de Galaxy Note gaat vervangen, gebaseerd op wat we hebben gehoord. Dit jaar hebben we geen Galaxy Note 21 gekregen. Een Galaxy Note 22 lijkt nu ook onwaarschijnlijk.

Volgens de geruchten zou de Galaxy S22 Ultra komen met ruimte voor de S-pen en een design wat doet denken aan de Note-serie. Er wordt zelfs beweerd dat de smartphone zou uitkomen als de Galaxy Note 22 Ultra.

Of de geruchten waar zijn, dat moeten we nog zien. De Galaxy S22-serie wordt verwacht in januari 2022, een jaar na de release van de Galaxy S21-reeks, maar het zou later kunnen worden dan dat.

Analyse: De Galaxy S22-serie wordt er een om op te letten

De Galaxy S21 serie. (Image credit: Samsung)

We hebben inmiddels behoorlijk wat geruchten gehoord over de aankomende smartphones van Samsung. Het lijkt alsof de nieuwe Galaxy S22-reeks zich nog meer wil onderscheiden van zijn voorgangers. Dat zou samen kunnen gaan met een naamsverandering om de Note te vervangen.

Nu de iPhone 13 en de Pixel 6 op de markt zijn, kan Samsung proberen om de lat hoger te leggen voor smartphones met de volgende generatie chipsets en processoren. Dit kan Samsung combineren met zijn eigen succesformule, zoals de uitstekende OLED-schermen.

Al met al zal de Galaxy S22-serie naar verwachting een brede selectie aan kopers moeten aantrekken. De Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 zijn al beschikbaar voor iedereen die op zoek is naar een bijzondere, premium smartphone. De Galaxy S22-telefoons kunnen de line-up compleet maken.