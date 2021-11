Samsung Galaxy S21 FE-ontwerp, specs en hoesjes uitgelekt

Als je niet kan wachten op de Samsung Galaxy S21 FE, hebben we goed nieuws. Door nieuwe leaks weten we bijna alles wat er te weten valt over de smartphone.

Allereerst is er marketingmateriaal van Samsung in de handen van CoinBRS gekomen (via AndroidPolice). Of CoinBRS een betrouwbare website is, weten we niet. Maar de afbeeldingen komen overeen met het promotiemateriaal wat Samsung normaliter uitbrengt.

Daarnaast komt het ontwerp van de smartphone overeen met de designs die we eerder hebben gezien.

Specs en hoesjes

Ook hebben we meer specs te horen gekregen van de Galaxy S21 FE. We verwachten een 6,4 inch scherm (2340 x 1080 pixels) met een beeldverversing van 120Hz, drie camera’s op de achterkant, een 64MP hoofdcamera en een Exynos 2100-processor.

Hier houden de leaks niet op, we hebben ook een blik kunnen werpen op een aantal hoesjes die bij de smartphone horen, met dank aan SammyHub (via SamMobile). Dit lijken de officiële hoesjes te zijn die Samsung samen met de smartphone wil uitbrengen.

Het gaat om siliconen hoesjes en twee transparante covers, waarvan eentje een standaard heeft waar je het toestel mee rechtop kan zetten. De siliconen hoesjes komen in vijf kleuren: groen, violet, wit, zwart en oranje.

Analyse: we weten bijna alles

(Image credit: Samsung)

We verwachten dat Samsung de Galaxy S21 FE voor het eerst zal tonen bij techbeurs CES op 4 januari. Veel nieuwe informatie zal daar niet komen, aangezien het overgrote deel al is uitgelekt. Inmiddels weten de de specs, hoe de smartphone eruit ziet en zelfs in welke kleuren het toestel beschikbaar zal zijn.

De voorganger van de Galaxy S21 FE kwam op de markt in oktober 2020. Dus het nieuwe FE-toestel van Samsung laat even op zich wachten. Het bedrijf heeft naar verluidt de lancering van de Galaxy S22-reeks uitgesteld om ruimte te maken voor de S21 FE. De smartphone krijgt dus een speciale behandeling van Samsung. Nu is het afwachten of het dat waard is.