Samsung Galaxy S22 en Galaxy S21 FE releasedata uitgelekt

We hebben de laatste maanden meer dan genoeg leaks voorbij zien komen over de Samsung Galaxy S22 en de Samsung Galaxy S21 FE, en de geruchtenmolen blijft draaien. De releasedata van de langverwachte smartphones zijn nu uitgelekt.

Tipgever Jon Prosser zegt op Twitter dat de Galaxy S22-reeks bekend zal worden gemaakt op 8 februari 2022. Diezelfde dag kun je ook een pre-order plaatsen. De daadwerkelijke release van de telefoon zal op 18 februari zijn.

Het budgetmodel van Samsung, de Galaxy S21 FE, wordt volgens Prosser onthuld op 4 januari 2022. Op 11 januari kan de smartphone worden besteld. Volgens het gerucht kan de telefoon niet via een pre-order besteld worden.

While Samsung is “investigating” my S22 Ultra leak…EXCLUSIVE 👀Unpacked event for S21 FEJanuary 4, 2022No pre-order periodAvailable January 11, 2022Unpacked event for S22 lineupFebruary 8, 2022 @ 10:00am ETPre-orders begin same day (2/8)Available February 18, 2022🤫 pic.twitter.com/S9n9rAf1csNovember 6, 2021 See more

De onthulling

Als het om leaks gaat is Prosser een van de meer betrouwbare bronnen. Deze releasedata komen overeen met eerdere geruchten. Waarschijnlijk gaan we de Galaxy S21 FE zien bij CES 2022.

De vertraging van de S21 FE heeft er mogelijk voor gezorgd dat de release van de S22-reeks een maand naar achter is geschoven, naar februari. Of dit invloed zal hebben op de vraag naar de smartphone, moeten we nog zien.

Analyse: Samsung heeft tijd zat

De agenda van Samsung is door de vertragingen behoorlijk in de war gegooid. Maar dat wil niet zeggen dat het bedrijf hier grote problemen aan over gaat houden.

Ondanks dat we genoeg nieuwe smartphones gaan zien begin 2022, onder andere van Xiaomi en Motorola, zullen de S21 FE en de S22-reeks genoeg tijd hebben om een naam voor zichzelf te maken.

De OnePlus 10 verwachten we niet voor maart en de iPhone 14 en Google Pixel 7 zien we pas in het najaar. Tenminste, als deze toestellen het release-schema van hun voorgangers aanhouden.

Daarnaast heeft Samsung meestal nog een evenement in augustus. Dit jaar zagen we daar de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. Een gat van zes maanden tussen releases is voor Samsung niet gek. Dat zagen we ook bij S21-reeks die verscheen in januari.