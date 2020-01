Gelekte Samsung Galaxy S10 Lite handleiding toont grote designwijzigingen

Het staat inmiddels bijna vast dat Samsung werkt aan een Galaxy S10 Lite. Het nieuwste lek bevestigt enkele wijzigingen in het ontwerp van deze smartphone en mogelijk ook toekomstige smartphones.

Een sneak peek van de gebruikershandleiding van de S10 Lite toont een gecentreerde punch-hole selfiecamera evenals de aan/uit- en volumeknoppen aan de rechterkant van het toestel.

We verwachten dat deze veranderingen ook van toepassing zullen zijn op de Samsung Galaxy S11, die vermoedelijk in februari onthuld wordt.

De handleiding van de Samsung Galaxy S10 Lite toont een driedubbele camera achterop. De specificaties van de lenzen worden niet vermeld, maar naar verluidt zou een van de drie lenzen een macrolens zijn voor close-up foto's.

Onthulling in januari?

Als we ons baseren op de huidige geruchten, dan zou de Samsung Galaxy S10 Lite uitgerust zijn met een Snapdragon 855 processor, 8GB RAM en 128GB interne opslag. Verder zou er een batterij van 4.500mAh aanwezig zijn en een display van 6,7 inch.

Over de processor is nog wat twijfel voor de Benelux, aangezien Samsung zijn vlaggenschepen hier altijd uitrust met zijn eigen Exynos-chipsets in plaats van Snapdragons.

2020 lijkt een druk jaar te gaan worden voor Samsung, aangezien de S10 Lite verwacht wordt op CES 2020 in januari. Naast de Galaxy S10 Lite zijn er ook geruchten over een Galaxy Note 10 Lite die tegelijk gelanceerd zou worden.

Zoals elk jaar verwachten we tot slot nog dat Samsung zijn nieuwe S-smartphone, in dit geval de Galaxy S11, zal lanceren in februari, net voor MWC 2020.