Samsung Galaxy Note 20 Ultra lek toont nieuwe videofuncties in detail

Naarmate we dichter bij de officiële lancering van de Samsung Galaxy Note 20 op 5 augustus komen, verschijnen er steeds meer details over de nieuwe smartphone.

Het laatste lek komt van betrouwbare YouTube leaker Jimmy is Promo, die een gedetailleerde video heeft gemaakt over de geavanceerde video-opnamemogelijkheden van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra en enkele andere features.

Volgens de video, die authentiek lijkt te zijn, zullen de Galaxy Note 20 Ultra's Pro video-instellingen gebruikers in staat stellen in 8K (7680 x 4320) op te nemen bij 24fps, evenals in 4K UHD (3840 x 2160) bij 60fps, 30fps en 24fps.

Bovendien zullen gebruikers in staat zijn om FHD (1920 x 1080) video's op te nemen bij maximaal 120fps, samen met de verwachte 60fps, 30fps en 24fps modi.

De audio-opname tijdens de video-opname heeft naar verluidt ook een pro-upgrade gehad. De video toont een nieuw histogram op het scherm, waardoor gebruikers de geluidsfrequentie in de gaten kunnen houden. Daarnaast kunnen ze ook de audio-instellingen voor omnidirectionele audio aanpassen, evenals voor de audio voor- en achteraan.

Meer nieuwe functies

Samen met de bovengenoemde video- en audio-opnamemogelijkheden, toont de gelekte video een aantal andere interessante functies die naar verluidt hun weg naar de komende Galaxy Note 20 zullen vinden.

Een uitgebreidere blik op de camera-app van de Galaxy Note 20 Ultra onthult tot 5x optische zoom en 50x digitale zoom. Dat klinkt al beter dan de overdreven (en nogal wazige) 100x zoom van de Samsung Galaxy S20 Ultra.

De video geeft ook details over een nieuwe 'scene describer' binnen de Bixby Vision app die gebruikers blijkbaar in staat stelt om "een scène vast te leggen" en vervolgens "een audiobeschrijving ervan te horen", wat behoorlijk indrukwekkend klinkt en een hele nieuwe wereld van toegankelijkheidsvoordelen opent.

Een blik op het zogenaamde dropdown menu van de smartphone onthult ook een nieuwe Nearby Share-functie. We vermoeden dat dit zal werken zoals Apple's AirDrop en mogelijk samenwerkt met de draadloze DeX-functie waarover we recent geruchten hoorden.

De video mag dan heel realistisch en waarheidsgetrouw lijken, maar er is nog steeds een kans dat (minstens) enkele van deze functies niet aanwezig zullen zijn in de uiteindelijke smartphone. Dat zullen we heel binnenkort te weten komen, aangezien het Galaxy Unpacked event amper twee weken van ons verwijderd is.