Samsung Galaxy Note 20 kan DeX-functie voor koppeling met pc draadloos maken

De DeX-technologie van Samsung, die compatibele Samsung-apparaten een desktop-achtige interface geeft wanneer ze worden aangesloten op een monitor, tv-scherm of computer, lijkt zijn volledige potentieel nog steeds niet te bereiken.

De belangrijkste reden hiervoor is dat er voortdurend een bekabelde verbinding voor smartphones nodig was, wat betekent dat er een extra dock, adapter of kabel nodig was om te kunnen werken.

Nu heeft XDA Developers bewijs ontdekt binnen Samsung's eigen Tips-app dat lijkt te suggereren dat de draadloze DeX-functionaliteit eindelijk daar is. We vermoeden dat de draadloze functie zal worden gelanceerd samen met de Galaxy Note 20 in augustus.

(Image credit: XDA Developers)

Ook de Samsung Galaxy S10 en Galaxy Note 10 ondersteunen DeX

De info is gevonden in een deel van de app met als titel 'Word een power-user'. Samsung's app heeft nu de mogelijkheid om "Samsung DeX te gebruiken op een tv zonder kabel" en om hiermee te beginnen krijg je deze instructies: "Start DeX vanop het snelpaneel en kies een beschikbare tv".

Natuurlijk werkt de functionaliteit nog niet en in combinatie met de titel "DREAM_DEX_HEADER_USE_DEX_WIRELESSLY_M_TIPS" moeten we ervan uitgaan dat de informatie per ongeluk te vroeg is gepubliceerd.

Bovenstaande informatie is daarnaast alleen beschikbaar als hij wordt bekeken op de Samsung Galaxy S20 Ultra en Galaxy Z Flip. Dat is wel erg vreemd, want de Z Flip biedt (voorlopig) geen ondersteuning voor DeX.

We verwachten dat Samsung de draadloze DeX aankondiging zal doen op het komende Unpacked event op 5 augustus, waar het (vermoedelijk) de felbegeerde Galaxy Note 20 serie zal lanceren en mogelijk de Galaxy Z Flip 5G.